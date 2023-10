¿Existe alguna carrera plana en Colombia para corredores?

Hoy quiero aparcar la tecnología por un día. Nada de celular, internet o redes sociales. Me desintoxicaré en el tiempo que me tome escribir esta columna para que me ayuden a responder una pregunta cuya respuesta, por lo que está siendo mi experiencia, se me está volviendo un viacrucis. No, en Colombia no existe una carrera para corredores que sea plana, que sea tranquila, que no represente un suplicio correrla porque los interminables falsos planos que tiene cada una son como 100 latigazos en las piernas, y que no cesan sino hasta cuando se cruza la meta.

En los años que llevo corriendo, cinco, para ser preciso, he participado en las medias maratones de Bogotá, Medellín, Cúcuta y Pereira. La de Bogotá es legendaria por su crueldad. La altimetría que uno ve en la página web no es ni de cerca el castigo que sobreviene cuando uno la está recorriendo. De la de Medellín, los conocedores señalan que es traicionera, pero qué va, traicionera es un piropo. Detrás de ese maravilloso clima y aires de ciudad moderna y entrañable hay unas rectas en subida en las que uno clama al cielo para que un rayo caiga encima de manera súbita y acabe con el sufrimiento.

De la de Cúcuta casi nadie habla, porque no hay muchas personas que la corran, quizás por ese sol abrasador o porque no le han hecho buena promoción. Sin embargo, nuevamente me llevé una sorpresa con la altimetría. Del kilómetro 5 al 10 hay una subida continua. No me fue mal en esa carrera, debo aclarar, pero terminé con los gemelos sobrecargados y un dolor en la rodilla que me duró casi dos meses. Mala suerte, pensé, que no he dado con una carrera plana en el país.

Pero me dije, la cuarta es la vencida. Tiene que haber un circuito casi plano. Me inscribí hace un par de meses en la #MediaMaratónDelCafé. Otra maratón poco conocida. Entré a ver la altimetría y no me pareció nada hostil. Apenas treinta y pico metros de ascenso. Finalmente iba a gozarme una carrera tranquila y, con lo preparado que estaba, auguraba un récord personal.

Escribo pues estas líneas unas horas después de haber concluido los 21 kilómetros y 100 metros de los que consta una media maratón. El clima idóneo, la salida bien organizada. ¿El recorrido? “La madre que parió al que escogió el tramo”, diría un español.

No saben lo que pasa del kilómetro 2 al 5,5, y luego más adelante cruzando un puente que parece de Santiago Calatrava. Y claro, esta carrera se repite porque es un circuito de 10,55 kilómetros que para completar la media hay que correrlo dos veces. El primer tramo es una subida como la de Patios en Bogotá. ¡Como la de Patios! Y la del puentecito son 2 km que no ayudan. ¿Cuánto se sube en esta carrera? ¡212 metros!

A la basura el récord personal y lamentables mis segundos 10,5 kilómetros. Ni Bogotá ni Medellín se igualan a Pereira. Quizás esté exagerando, o me volví viejo, y hacer buenos tiempos ya no está a mi alcance, pero la dureza de esta carrera debería ser la primera advertencia para quienes se van a inscribir a ella. Los dos primeros kilómetros en bajada, que son como la maratón de Boston, representan ese dulce envenenado que toman los brutos como yo. Marqué un promedio de 3:45 el kilómetro en ese arranque. Y ahí se vino Satanás.

¿Hay una carrera plana y agradable en Colombia?, vuelvo a preguntar. Iré a Bucaramanga, Montería y Guasca en lo que queda de año. Ni fe ni esperanza tengo. Me arrastraré indignamente en ellas, porque tal parece que nací en el país equivocado para correr, donde no hay carreras como Sevilla, Berlín, Austin, Valencia, Mánchester y tantas otras ciudades con medias planas y bonitas, en las que correr es un placer y no un castigo divino. Nos vemos el próximo año en Pereira porque, al fin y al cabo, los corredores colombianos somos masoquistas.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En X: @DiegoASantos

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO aquí).