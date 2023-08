YouTube Shorts también es una adicción para los niños

Después de no sé cuántas peleas con mis hijas por estar pegadas al televisor viendo videos de TikTok por YouTube, creí tener esa discusión resuelta con ambas. “TikTok no es bueno para su cerebro, niñas. TikTok las embrutece más de lo que ya están por culpa de este mundo digital y de estar creciendo en esta frágil generación de cristal. Avíspense”, les repetía una y otra vez cuando las pillaba viendo televisión a escondidas.

Di todo este asunto de mis hijas por zanjado luego de verlas retomar el hábito de la lectura sin buscar estar cada dos minutos frente al televisor o en el celular de la mamá para ver los mediocres videítos de TikTok. Durante el mes que estuvieron de vacaciones con la mamá, no vieron televisión ni un solo día. “Qué alegría”, les decía todos los días que hablaba con ellas. El otro día volví a verlas frente al televisor. “¡Dios mío!, ¿otra vez viendo TikTok?”, les espeté. “No, papá, cómo se te ocurre. Ya no vemos TikTok, ahora vemos YouTube Shorts, que son videos muy educativos que nos enseñan cosas manuales muy interesantes”. “Ah bueno, pero con moderación”, les dije antes de despedirme y salir a correr. Pasaron varios días y volví a verlas frente al televisor. Y la respuesta, la misma. “YouTube Shorts”.

Les confieso que es tanta mi animadversión hacia TikTok, cultivada tras la lectura de cientos de artículos que hablan de cómo esta red social china menoscaba la actividad neuronal de los niños, que bajé la guardia frente a los Shorts de YouTube. Disculpen, a quienes no saben qué son los Shorts, son videos cortos verticales de YouTube para competirles a los de TikTok.

En fin, ya no me parecía normal la atención desmedida de las niñas con esos videos de YouTube, así que me senté un día a verlos. Y oh sorpresa, el mismo contenido atembado, inerte y embrutecedor que se ve en TikTok estaba en Shorts. Las niñas me metieron gato por liebre. Pero antes de sentarme nuevamente a pelear con ellas, comencé a investigar.

“Muchos padres que les prohibieron a sus hijos mirar TikTok pensaban que YouTube era una alternativa más”, se lee en un artículo del ‘The Wall Street Journal’ que señala que los Shorts son igual de tóxicos a los videos de TikTok. “Desde que debutaron los Shorts hace dos años en los Estados Unidos, YouTube se parece cada vez más a TikTok. Y eso es un problema. Los videos infinitos de 15 segundos dañan la capacidad de concentración de los niños y dificultan que estos participen en actividades que no les ofrezcan gratificación inmediata. Es el síndrome del cerebro TikTok”.

Según Alphabet, la casa matriz de YouTube, cada mes se conectan 2.000 millones de personas a ver Shorts. La cifra era de 1.500 millones el año pasado. Gran parte del incremento son menores de edad. Poco ha hecho YouTube para advertir a los padres sobre los peligros que entraña este formato para los niños.

Según el WSJ, un estudio de dos universidades prestigiosas en China y Estados Unidos determinó que los videos cortos generan golpes de felicidad intensos, lo que lleva a detonar la adicción que se ve en niños que no se despegan de la pantalla.

Esta columna puede parecer un chiste. La pelea de un papá con sus hijas. Las respuestas repentistas de las chinas. La anécdota que uno cuenta. Pero en realidad es un drama. Un drama ante el cual empresas como Alphabet, TikTok y otras redes sociales no están haciendo nada. Los gobiernos, tampoco. Los colegios, menos. Y muchos padres de familia no cuentan con la suficiente información para proteger a sus hijos.

La irascibilidad de los niños, su propensión a la depresión, su pérdida de atención, todo eso está alborotado y detonado por la obsesión por el celular, por los contenidos que publican millones de personas en las redes. Nadie va a proteger a sus hijos. Está en sus manos, papás, hacerlo.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En X: @DiegoASantos

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO aquí)