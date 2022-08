¿Y si se acaba Twitter?

Todo lo que viene sucediendo con la red de opinión más poderosa que jamás haya existido no augura nada bueno. La funesta pelea pública con Elon Musk, la inexperiencia de su joven CEO, Parag Agrawal, y el paquidérmico y torpe proceso de innovación de la propia compañía en la última década son razones suficientes para comenzar a preguntarse si Twitter puede sobrevivir mucho tiempo más.

El 29 de julio se conoció que Musk, el hombre más rico del planeta, un genio excéntrico, capcioso e irresponsable, anunció una contrademanda a Twitter, que en semanas pasadas le había puesto una demanda para obligarlo a honrar su palabra de comprar la red por 44.000 millones de dólares. Como ya muchos de ustedes deben saber, el magnate de Tesla, luego de un ejercicio de bravuconería más propio de un adolescente caprichoso, en el que dijo que iba a comprar Twitter, se echó para atrás con pataleta de por medio.



La telenovela de Twitter, que pareciera sacada de una de las megaproducciones de Patricio Wills, no solo ha desnudado ante la opinión pública su fragilidad como modelo de negocio, sino que también ha expuesto las grandes fisuras que hay entre la gerencia y los empleados.



Si bien la moral de sus empleados no ha sido uno de sus fuertes –estos nunca entendieron cómo Facebook, Instagram y Google volaban hacia la estratosfera mientras Twitter se estancaba en discusiones bizantinas y poco ambiciosas–, a la empresa se le está dificultando muchísimo atajar su deserción. La moral, señalan fuentes internas, está por el piso, e incertidumbre es la palabra que parece haberse instalado sobre ellos como un gran nubarrón.



Por si la saga de Musk fuera poco, la compañía recién anunció un descenso en los ingresos en su segundo trimestre del año y una caída en su casilla de publicidad digital. Además, el planeta se está amarrando los pantalones ante una posible recesión global, con lo que ello conlleva. Toda esta confluencia de factores ha hecho que Agrawal esté solo pendiente de conversar con anunciantes para convencerlos de que Twitter sigue siendo una apuesta sólida. El gran problema: no es cierto.



“Los empleados ya no creen en esta gerencia”, le dijo un alto mando de Twitter, bajo condición de anonimato, al diario británico ‘Financial Times’. “La sensación de todo este episodio (con Musk) es que Twitter se quedará con el perdedor”.



La pregunta no sobra: ¿Quién puede creer en el futuro de una empresa envuelta en tanto problema? En los últimos 10 años se podrían contar con los dedos de las manos las innovaciones de producto de la empresa, y de estas, apenas dos o tres exitosas, como los Spaces, la herramienta que permite realizar pódcasts en vivo.



La triste realidad es que a Twitter se le pasó el tren de las grandes oportunidades y el elefante que siempre tuvo en su sala, por causa de su inoperancia y soberbia, amén de tener a un CEO que gestionaba dos empresas, se le creció tanto que se volvió imposible no verlo. Tarde o temprano, Twitter iba a implosionar. Musk apenas espichó el botón que le abrió el telón al mundo entero.



La red del pájaro azul lleva estancada siete años con 330 millones de usuarios. No es una cifra desdeñable, pero anda lejos de los 2.000 millones de Facebook o de los más de 1.000 millones de Instagram, y TikTok.



Si Twitter se acaba no será el fin del mundo. Surgirá otra red social que ocupe su espacio, y en ello TikTok se está perfilando para tomar la batuta. En nuestro país, por ejemplo, las recientes elecciones nos mostraron que la red china es infinitamente más efectiva. Tan solo es cuestión de tiempo que comiencen a migrar más personas de una a otra.



Tristemente, Twitter perdió el norte hace rato. O, peor aún, quizás nunca lo tuvo y por ello su evolución quedó paralizada. Amanecerá y veremos, pero su corazón late cada vez más débil.



DIEGO SANTOS

Analista digital

En Twitter: @DiegoASantos



(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO, aquí).