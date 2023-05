TikTok no es una plataforma para niños

Arranco esta columna confesándoles que no le daba mucha importancia a que mis hijas consumieran de vez en cuando contenido en TikTok, la plataforma china que está creciendo en audiencia a pasos agigantados en todo el mundo. Las veces que me acercaba a ver qué estaban viendo, eran bailes y videos más bien pendejos. Aunque las prefiero leyendo un libro, me parecía que un rato de esparcimiento no les iba a hacer mucho daño. ¡Qué peligro la ignorancia!

Hace unos días me llegó un estudio del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH), una ONG estadounidense, sobre el impacto negativo que están teniendo los algoritmos de TikTok en la mente de nuestros hijos. Los hallazgos son realmente perturbadores y nos deben poner en alerta.

El CCDH creó múltiples cuentas ficticias de usuarios que supuestamente tenían 13 años, la edad mínima que permite TikTok para tener una cuenta. Los primeros ‘likes’ que dieron estas cuentas fue en videos sobre el cuerpo y salud mental. A partir de ahí, el algoritmo comenzó a arrojarles contenido de material suicida, de desórdenes alimenticios y problemas de salud mental.

TikTok les está suministrando a nuestros hijos material sumamente dañino para sus jóvenes mentes, impactándoles la forma de cómo entender el mundo y provocándoles sensaciones de angustia y depresión que en muchos casos deriva en desenlaces fatales y dolorosos para toda la familia. ¿Exagerado? No, ese se ha vuelto un peligro muy real y visible en las redes sociales.

Contenido que propicia el desorden alimenticio en TikTok acumula 13.200 millones de vistas, y pese a ser denunciado, ahí sigue. Las personas que suben ese contenido evaden las normas usando numerales con palabras que nada tienen que ver con el material que se está mostrando. ¿Cómo es posible que la plataforma no baje ese contenido contando con toda la tecnología habida y por haber para hacerlo?

En septiembre del año pasado, una corte británica dictaminó que contenidos en Instagram fueron determinantes en el suicidio de la joven Molly Russell. En una investigación en torno a su muerte, se descubrió que la señorita Russell le dio ‘like’ a 2.100 ‘posts’ sobre depresión y suicidios.

Más allá de lo que podamos hacer como padres, que es limitarles el uso de estas plataformas a nuestros hijos, a los legisladores les deberíamos exigir que hicieran muchísimo más para enfrentar esta problemática.

El CCDH señala que se debe establecer un marco legal de obligatorio cumplimiento para que las plataformas garanticen la seguridad y protección de los menores de edad. No es suficiente lo que se está haciendo y mucho menos en países como el nuestro, donde algunas de estas empresas ni siquiera tienen representación.

Los colegios también podrían aportar su grano de arena y abrir espacios para que los estudiantes conozcan los riesgos del mundo de las redes, en particular de TikTok. No sé si el camino debería ser la prohibición del uso de celulares en los colegios, pero creo que eso no resolvería el problema, y nuestro gran desafío es aprender a convivir con todas las herramientas digitales que están apareciendo.

Para nadie es un secreto que la tecnología va a un ritmo mucho más rápido que las normas que podemos implementar.

Hace un año nadie hablaba de inteligencia artificial, por ejemplo. Hoy no solamente es el tema de moda, sino que publicaciones de la talla de ‘The Economist’ y ‘The New York Times’ hablan de la gran amenaza para la humanidad.

No obstante, estudios como el del CCDH nos están invitando a ponerle más atención a una plataforma que la mayoría desconocemos cómo funciona: TikTok.

Sin darnos cuenta, nuestros hijos pueden estar entrando en un agujero negro del que luego resulta muy difícil salir. Hablen con ellos, pregúntenles y sean el primer muro de contención.

DIEGO SANTOS

Analista Digital

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO aquí)