‘This is CNN’

Corría la mitad de la década de los 70 cuando un intrépido multimillonario, conocido por sus controvertidas declaraciones, les preguntó a algunos de los mejores productores de la industria de la televisión qué opinaban sobre montar un canal por cable solo de noticias. La respuesta fue una mezcla de burlas y risas.

El 1.° de junio de 1980, es decir, hace poco más de 42 años, Ted Turner lanzaba al aire 'Cable News Network', más conocida por todos como 'CNN'. Si bien sus primeros años fueron complejos, ya que la cadena apenas contaba con financiación, poco a poco fue construyendo una audiencia leal gracias a su cobertura noticiosa de 24 horas al día.



En 1986 asestó su primer gran golpe al chiviar a la competencia con la primicia del accidente que sufrió el transbordador espacial Challenger, en el que murieron sus tripulantes cuando se dirigían al espacio. Ese hecho fue el primer anuncio de que 'CNN' quería convertirse en un referente noticioso no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Tendría que esperar a 1990 para lograrlo, en la guerra del Golfo Pérsico.



La retransmisión de dicho conflicto, que terminó liderando 'CNN', marcó un antes y un después en la cobertura de guerras por parte de la prensa. La cadena de Ted Turner no solamente supo aprovechar la tecnología satelital e innovaciones militares para armar sus informes, sino que nunca paró de emitir.



Sus rivales –'ABC', 'CBS' y 'NBC', con las leyendas de Peter Jennings, Dan Rather y Tom Brokaw, respectivamente, que era como tratar de vencer hoy a Nadal, Djokovic y Federer– nunca tuvieron cobertura continua. 'CNN', desde entonces, no paró de crecer.

Pero la gloria no es eterna, y en el último lustro, la cadena se ha visto amenazada por un clima de polarización informativa, los pasos de gigante de 'Fox News', la consolidación de múltiples plataformas OTT que no tienen noticias, un gobierno Trump tóxico y un creciente rechazo de la opinión pública a los medios de información.



Si bien los ingresos nunca dejaron de ser buenos, aunque la audiencia cayó al irse Trump, 'CNN' desarrolló la plataforma noticiosa por suscripción 'CNN+', una especie de Netflix pero solo de noticias. Para ello invirtió más de 300 millones de dólares, inversión que se fue al garete cuando el nuevo dueño de la cadena, Warner Bros. Discovery, que se hizo con el control de 'CNN' en abril de este año, anunció el cierre del proyecto. ¿Por qué? Porque según Chris Licht, la nueva cabeza, nadie iba a pagar por un canal de noticias.



Muchos ojos están pendientes del camino que va a tomar 'CNN'. En un mundo en el que la tecnología ya dejó de ser un elemento diferencial, porque todos la tienen, ¿cómo se va a reinventar un canal desgastado y que se enfrenta a despidos masivos en los próximos meses? Licht quiere convertir a la cadena en la reina de la mañana, con una apuesta que se centre más en conversar que en solo informar, que marque una clara diferencia con los extremos y se consolide en el centro.



El concepto de ‘Breaking News’ (Última Hora), que lo estaban usando para casi todo, lo van a meter en el cajón, así como los titulares picantes, que en vez de informar asustaban a la audiencia. Las movidas de Licht parecen indicar que 'CNN' dejará de comportarse como un reality noticioso y apostará por un contenido más ponderado. “Hay que fortalecer la reputación de objetividad de 'CNN'. Ello atraerá a los grandes anunciantes”, ha señalado el ejecutivo.

'CNN' ha sido la brújula de muchos medios en el mundo, no solamente los televisivos. Por eso, cada paso que tome será analizado detalladamente para evaluar si replican al gigante estadounidense. Por lo pronto, la idea de acabar con el Última Hora no es para nada mala. Hasta la caída de un árbol o un accidente de tránsito se convirtieron en una última hora para muchos medios de comunicación, incluyendo los serios.

DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO aquí).