La tecnología, para los adultos... para los niños, NO

Tenía la intención de escribir sobre la poco sorpresiva espantada de Elon Musk. La bravuconada de comprar Twitter por más de 40 mil millones de dólares quedó en eso, en una bravuconada que le va a costar mil millones de dólares, pues esa es la sanción que deberá pagar por no ejecutar la operación. Cambié de decisión cuando vi, en un restaurante capitalino, a dos niños conectados a una tableta durante todo el almuerzo mientras sus padres hacían lo mismo, pero en el celular.

No es esta una escena inusual. De hecho, es algo que se repite cada vez con más frecuencia, no solo en la intimidad, sino en los lugares públicos. Es la realidad a la que nos han llevado la tecnología y la hiperconexión. En los buses, en los carros, en los paraderos, mientras hacemos una fila, al despertarnos, al acostarnos o inclusive descansando, todos estamos pegados a una pantalla.



Vladdo, en alguna columna, escribió sobre esta creciente adicción de la sociedad. Yo lo hice también en alguna oportunidad, pero creo que, sin darnos cuenta, hemos ido normalizando un comportamiento que no es menester decir si es bueno o malo, pero sí me aventuraría a señalar que, irónicamente, nos está desconectando del mundo real. Sobre todo a los menores.



Los niños citadinos cada vez salen menos a la calle a jugar. La inseguridad es causante de ello, pero también lo son los papás que han permitido que sus hijos se refugien en consolas de videojuegos, computadores, tabletas y celulares para pasar el tiempo libre. En conjuntos cerrados, donde hay seguridad, ya casi no se ven niños montando en bicicleta con amigos o disfrutando de otro deporte en la cancha del barrio.



Por más maravillosa que sea la tecnología, gracias a la cual vivimos en una era inigualable, con unos privilegios de los que carecieron nuestros antepasados, esta no puede ser la herramienta que determine la formación de nuestros hijos. Una tableta no debe ser el instrumento que nos sirva para distraer a los niños en un restaurante, ni tampoco ser utilizada en los colegios sin las debidas restricciones para que los menores no accedan a jueguitos o videos de YouTube.



Quizás sea un debate perdido. Nadie tiene que decirle a otro padre cómo educar a sus hijos, pero que no sea nuestra comodidad la que contribuya a que ellos se pierdan de las sorprendentes cosas que nos ofrecen la calle, la naturaleza, la interacción humana con los demás. Que le digan a uno “¡qué niños tan todoterreno, se bañan en el río!” se volvió un halago, y no debería ser tal. Los niños de antes se la pasaban en el río.



Las gafas Oculus de Meta, que son la entrada al metaverso, pueden llevarnos a recorrer el mundo desde la sala de nuestra casa, viviendo una experiencia diferente e interesante. Pero nunca será lo mismo que hacerlo en persona.



El fin de semana llegué de La Macarena, Meta. Fuimos con mis hijas a conocer Caño Cristales. Entre viernes y sábado caminamos casi 8 horas. Nos tiramos a las lagunas que hay para bañarse, trepamos una montaña, contamos las historias del intrépido Toby, el primer perro superhéroe nativo de Mosquera (Cund.), nos montamos en una embarcación para navegar por el Guayabero y bailamos joropo a más no poder. Oculus jamás nos hubiera regalado un momento así.



La familia del restaurante bien podría ser la mía. Aunque a mis hijas no les hemos dado ni celular ni tableta, ni pensamos hacerlo hasta que cumplan al menos 14 años, así llueva o truene, no me sorprendería que hiciéramos lo mismo. En un país tan único e irremplazable como Colombia, educar y guiar a nuestros menores con una tableta es borrar de un plumazo la enorme ventaja competitiva que como nación biodiversa tenemos frente al mundo. El problema es que estamos tan desconectados que ni nos hemos dado cuenta de lo que poseemos.



