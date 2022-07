Taxis sin conductor, a punto de ser realidad

En el último lustro hemos estado viendo noticias permanentes sobre la competencia de gigantes de la tecnología y del sector automotor por desarrollar el vehículo sin conductor. Pruebas ya se han realizado, y ya algunos vehículos pueden ser manejados tal cual: Tesla en Estados Unidos, por ejemplo, aunque todavía se precisa de una persona al volante porque los desarrollos no son ciento por ciento confiables.



El coloso norteamericano se ha destacado por desarrollar e incorporar en nuestras vidas los más importantes avances tecnológicos de las últimas décadas. Quizás por inercia, así como por experiencia, el ver toda una flota de taxis sin conductor era natural que se diera en alguna ciudad del territorio norteamericano. Pero no. No es así. Quienes están muy cerca de ello son los chinos.

Baidu, el gigantesco motor de búsqueda chino, mejor dicho, el Google chino, ha tomado la delantera. El jueves pasado, la empresa dio a conocer su vehículo totalmente autónomo, el Apollo RT6, al que se le puede quitar el manubrio. El vehículo, que entrará al mercado en 2023, está programado para ambientes urbanos complejos, como Pekín.



Según lo expuesto en el lanzamiento, el Apollo RT6 podrá circular sin la necesidad de un piloto, ya que cuenta con capacidades de nivel 4. Es decir, los vehículos no tripulados actuales solo llegan a nivel 2. El carro puede movilizarse con la misma destreza que la de un conductor con 20 años de experiencia, señaló el fundador de Baidu, Robin Li.



El Apollo será utilizado en la industria de los taxis y se llamará Robotaxi. El costo de las carreras, aseguró la empresa, se reduciría en la mitad, algo que no va a sentar bien en el gremio, pero el Gobierno chino le ha dado todo el respaldo a la propuesta, así que cualquier atisbo de protesta quedará silenciado.



¿Qué permitió que China les tomara la delantera a países europeos y a los mismos Estados Unidos? En primer y principal lugar, el apoyo irresoluto del Gobierno. Ello llevó a muchos inversionistas a depositar su plata en Baidu para acelerar el desarrollo. Lo interesante aquí es que la apuesta para generar ganancias no está en la venta del vehículo en sí –37.000 dólares–, sino en el desarrollo del software de conducción autónoma.



Las empresas que obtengan derechos a la venta de ese software generarán ingresos muy cuantiosos en el mercado automotor global. Y China, una nación con más de 1.000 millones de personas, era el mercado perfecto para probar un software que necesita de muchos datos para ser perfeccionado. El mercado de Tesla, Apple, Ford y otras tantas, que si bien gozan de una billetera casi que interminable, tiene casi cuatro veces menos habitantes que China.



Da cierta envidia ver cómo otras naciones avanzan a un ritmo imparable mientras nosotros estamos estancados en discusiones bizantinas, en ver cómo le ponemos un palo en la rueda a toda propuesta o proyecto nuevo. Un ejemplo, la idea del humorista y activista Alejandro Riaño, quien en su empeño por resolver un gravísimo problema en Cartagena, el de las carrozas con los caballos casi desahuciados, presentó un prototipo de carroza eléctrica para poder gozar de las calles de la Ciudad Vieja sin usar a los animales explotados. ¡Quién dijo miedo! Salió la caverna leguleya a atacarlo y a amenazarlo.



Colombia cuenta con mentes brillantes, creativas y propositivas, pero estas, o se van, o se dan rápidamente por vencidas porque en el país no hay un marco que permita el desarrollo de propuestas innovadoras de alto calado. Rappi lo logró, pero sudando lo indecible y siempre con ataques en su contra. Ojalá el nuevo gobierno tenga las agallas que no han tenido los anteriores y se les pare de frente a los obstaculizadores que tanto daño le han hecho al progreso que necesitamos para saltar de una vez por todas al desarrollo.



DIEGO SANTOS

Analista digital

