¿Quiere Germán Vargas Lleras aspirar a ser el próximo presidente?

Cuando uno se sienta a hablar de política con muchas personas, surge un común denominador: sin importar ideologías o partidos, casi todos señalan que Germán Vargas Lleras, por su trayectoria y carácter, sería el personaje idóneo para llevar las riendas del país en estos momentos tan convulsos.

Conocedor como pocos de las realidades de Colombia, es un trabajador incansable cuya columna dominical en este periódico es de las más leídas y rotadas por WhatsApp. En el último año estuvo recorriendo varios rincones del país, impulsando a centenares de sus candidatos para fortalecer el movimiento Cambio Radical. Sin embargo, nada le sirvió para evitar los malos resultados que su partido obtuvo en las regionales del 29 de octubre (perdió un 30 % de concejales vs. el periodo anterior).

En una columna reciente, María Isabel Rueda identificaba el problema. Vargas Lleras no conecta con el electorado joven. Sus votos, sus adeptos, están entre los mayores de 50. Hoy, más del 50 % de la población colombiana que puede votar tiene menos de 40 años, los llamados ‘millennials’, y entre ellos, Vargas Lleras es una referencia arcaica del pasado.

Y aquí es donde le hago una pregunta de frente al exvicepresidente. ¿Usted quiere ser presidente de la República? Si la respuesta es afirmativa, debe saber que la llave de la Casa de Nariño está precisamente en llegarles a esos jóvenes para quienes hoy, y me disculpará la franqueza, usted es un cero a la izquierda.

Independientemente de si se lanza o no, Vargas Lleras debe entender que digital ya no es un futuro, sino un presente que hoy es indispensable para consolidar estrategia política, para posicionar narrativas, impulsar candidatos y elegirlos. Si no quiere ser presidente, pero quiere darle fuerza a su movimiento, tiene que acudir a digital y ser muy activo.

Digital no solo cambió la forma en la que nos comunicamos, sino las expectativas y exigencias que las personas tienen de figuras públicas como los políticos. La ausencia digital, la no participación en las redes, se considera hoy un acto displicente, de desinterés, y se castiga en las urnas. Muchos de los vencedores de los comicios del 29 ganaron por sus estrategias digitales, y unos pocos lograron desarrollar una conexión con la juventud gracias al desparpajo que desarrollaron en los videos que subían a redes sociales. Diría que ningún candidato entre los cientos que hubo no hizo algo en digital.

El gran problema de Vargas Lleras es que pareciera que le importa un comino lo digital. Y en digital es donde están los jóvenes (18-30). Y los no tan jóvenes también (31-40). Las cuentas digitales de Vargas Lleras apenas se limitan a subir las columnas que escribe y de vez en cuando se ve una foto de él en algún evento. En WhatsApp, los domingos, comparte su columna a una lista de distribución, pero su participación en grupos es nula. En las múltiples coyunturas que pasan semana a semana, y que explotan en digital, Vargas Lleras no está.

Qué lástima porque, al igual que millones de colombianos, pienso que Vargas Lleras es un presidente que Colombia no se puede perder, pero eso será una utopía si él no le apuesta a una gran estrategia digital de ahora en adelante. Quienes están avanzando fuerte en penetrar en digital son políticos más jóvenes, como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Jaime Pumarejo, Miguel Uribe, Juan Carlos Echeverry y Juan Guillermo Zuluaga.

De todos es conocido que Vargas Lleras es terco, llevado de su parecer. Está bien, no le ha ido mal en la vida, pero desde aquí me atrevo a señalar que se olvide de ser presidente si no está en digital, por más que se mueva como nadie en la política tradicional. Ojalá el equipo de asesores que tiene lo haga replantear su camino de aquí a 2026.

DIEGO A. SANTOS

Analista Digital

En X: @DiegoASantos

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO, aquí)