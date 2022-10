¿Qué Twitter nos espera?

Esta es la pregunta del millón. Y para serles sinceros, nadie, exceptuando Elon Musk, tiene idea alguna de lo que va a pasar con la plataforma de opinión más importante del planeta. Cualquier cosa que lean en las próximas semanas serán puras hipótesis y solo con el paso de los días comenzaremos a ver el rumbo que toma la red social por la cual el dueño de Tesla pagó 44.000 millones de dólares.

Si nos atenemos a los pronunciamientos que ha hecho el hombre más rico del mundo a lo largo de los últimos meses, el foco de los cambios estará en la mejora del producto, es decir, de la herramienta. Twitter nunca fue una empresa de ADN innovador. De hecho, las pocas iniciativas en las que se embarcó naufragaron.

Por ejemplo, no supo qué hacer con Vine, la plataforma de los videos de seis segundos, en la cual nacieron algunos de los influenciadores más prestigiosos del mundo en la actualidad. La compró y al poco tiempo la cerró. Instagram se quedó con ese mercado. Con la plataforma de en vivos, Periscope, anunciaba una nueva era y la hundió. Compró Tweetdeck, una herramienta muy eficiente para la gestión de los contenidos, y tampoco. Esta última sigue existiendo, pero la usan cinco gatos.

La triste y paquidérmica evolución de Twitter no fue solo consecuencia de la arrogancia de su expresidente y cofundador, Jack Dorsey, sino también de la presión tan feroz de los inversionistas de Wall Street por lograr resultados inmediatos, asunto que impidió la implementación de cambios radicales que necesitaba la red para volverse más atractiva para los usuarios. Recordemos que Twitter se estancó desde 2015 en un poco más de 300 millones de usuarios. A 2022, no ha logrado pasar de los 350 millones.

Musk tiene dos retos por delante: el primero es volver más masiva la aplicación, pero para ello va a tener que perfeccionar el algoritmo y encontrar una manera de moderar los contenidos vitriólicos que tanto ahuyentan a la gente. El segundo es rentabilizar la base de usuarios, todo un reto que requerirá la construcción de un producto muchísimo más atractivo que permita sacarle mayor jugo al lenguaje audiovisual, por ejemplo.

Con Musk, Twitter pasa a ser controlado en su totalidad por una sola persona. Ya los inversionistas de Wall Street no podrán exigirle nada. No obstante, los intereses que deberá pagarles Musk a los bancos superan los mil millones de dólares al año. Morgan Stanley y otras instituciones le prestaron 13.000 millones de dólares para la compra. Y eso no es un tema menor, sobre todo en medio de una coyuntura económica global crítica.

Este último punto será el principal incentivo para que Musk aplique todo su genio en darle la vuelta a una plataforma que viene cargando su lápida día a día durante los últimos siete u ocho años. Un reporte reciente del ‘The Washington Post’ señalaba que el magnate iba a despedir al 75 % de la nómina, es decir, pasar de 7.500 empleados a poco más de 2.000. Si bien es cierto que Musk desmintió al ‘Post’, este ha señalado que la operación de Twitter puede ser mucho más eficiente, y se espera que los despidos comiencen hoy mismo, justo antes de que los empleados reciban uno de sus bonos.

Voces autorizadas creen que ni siquiera Musk va a poder salvar a Twitter y que el hecho de que el hombre más rico del planeta sea hoy el dueño de la plataforma de libertad de expresión más poderosa del planeta va a jugarle en contra. Dicho esto, el excéntrico billonario tiene a su favor que cuenta con una honda billetera para hacer los cambios que tiene en mente y que posee una habilidad única para atraer talento. Quizás esos sean los ases bajo la manga que tenga para lograr lo que parece ser un imposible.

Que el pájaro sea hoy libre puede llevarlo a volar muy alto, pero Ícaro también se sintió dueño del mundo y el sol derritió sus alas. Musk corre el mismo riesgo.

DIEGO SANTOS

Analista digital

