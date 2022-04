¿Qué tanto le apostamos a la creatividad en Colombia?

Henri de Toulouse-Lautrec fue el pintor más importante de prostitutas, alcohólicos y drogadictos en París a finales del siglo XIX. Su maestría con el pincel y el óleo le dio cierta fama en pequeños círculos nocturnos de la capital francesa, pero el reconocimiento mundial que ameritaba su talento solo le llegó después de fallecido, como les pasó a tantos otros genios creativos.



Con esta anécdota concluye ‘The New York Times’ un artículo sobre un estudio que adelantaron cinco universidades acerca de la creatividad, cómo la concebimos y cómo determinamos quién es creativo y quién no. El ejemplo del pintor quería reflejar cómo en nuestro día a día, por causa de una ceguera colectiva, pasan delante de nuestros ojos personas sumamente creativas que no concebimos como tales. ¿Por qué?

“Las investigaciones muestran que, en nuestro subconsciente, les tenemos aversión a los creadores y a la creatividad. Consideramos esta última nociva, y nuestra parcialidad frente al tema puede llevarnos a descartar proyectos innovadores o a no contratar a una persona creativa”, señala el diario.



La creatividad es un concepto interesante, nos encanta emplear la palabra en escenarios laborales y nos descrestan las ofertas de trabajo que dicen estar buscando perfiles con esa cualidad. Hasta nuestros políticos se inflan el pecho proponiendo programas que la incentiven para ponernos a la vanguardia en América Latina en distintas áreas. En los últimos años se convirtió en una de las palabras más manoseadas de nuestra lengua.



Creatividad por aquí, creatividad por allá, la realidad es que alabamos la creatividad de puertas para afuera, pero de puertas para dentro le tenemos una “aversión visceral”, dice el estudio. El temor al cambio, que tanto nos frena, es una de las principales razones para huirle. ¿Cuántas veces nos hemos topado con empresas que la pregonan pero que a fin de cuentas siempre permanecen igual?



El estudio es interesante porque nos invita a cuestionarnos lo que pensamos en torno a la creatividad, pero sobre todo nos controvierte nuestra parcialidad sobre cómo juzgamos a las personas que poseen esta cualidad. “Las ideas y los productos son sometidos constantemente a juicios de creatividad, pero las personas también, así que la percepción que tengamos de ellas a la hora de evaluar la creatividad se está tornando en un área de interés muy importante”.



Si como país queremos promover el progreso a través de la innovación y la creatividad, es imperativo que comencemos a discutir sobre qué es creatividad y lo que implica. A su vez, determinar cuáles son esos perfiles creativos que necesitamos para distribuirlos sabiamente en distintos sectores e industrias. No podemos seguir pregonando con tanta alegría esta palabra sin realmente entenderla, y el estudio en cuestión en un buen primer paso para hacerlo.



Países como Israel, Estados Unidos y Corea del Sur, o industrias como la de la salud y la militar, han demostrado que la creatividad es vital para lograr hitos de desarrollo, que abre espacio para nuevo conocimiento y es rentable para empresas y países.



Personas creativas hay muchas, y representan un combustible que mal harían las empresas en no aprovechar, pero lamentablemente los estereotipos y las concepciones de pasado no nos dejan ver ese potencial.



Los departamentos de recursos humanos deberían comenzar a implementar procesos o evaluaciones que les permitan detectar a ese talento para sacarle el máximo jugo posible. Esto es, claro, si la empresa está dispuesta a apostarle a la creatividad.



Si Colombia quiere convertirse en un ‘hub’ de innovación referente en América Latina, tal y como lo han manifestado nuestros líderes, lo primero que ha de hacer es entender bien cómo está juzgando la creatividad



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



