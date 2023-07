¿Qué hacíamos antes de que existiesen los celulares?

Me topé con esta pregunta en un artículo de la revista norteamericana ‘The Atlantic’ y me generó mucha curiosidad. Intuí que el texto me iba a llevar a unos bonitos y nostálgicos recuerdos de ese mundo en el que vivimos muchos de nosotros, que parece ya lejano y no lo es tanto pero del que ya poco nos acordamos.

Les cuento que el desarrollo del texto me decepcionó, pues resulta que el tarado del autor no se acordaba de qué hacíamos en ese mundo de antes. Peor aún, concluía que no se acuerda, así como sus amigos tampoco, porque no hacíamos nada, porque no había nada memorable que hiciéramos. Indignado, cerré la página del artículo. Si el programador Ian Bogost, autor del artículo, no evocaba nada por una lamentable vida encerrado frente a una computadora, mi caso no era así.

¿Y por qué no responder yo esa pregunta? Confieso aquí que estuve tres horas tratando de recordar qué hacía, y no me fue tan fácil el ejercicio. Quizás yo soy otro tarado como Ian. Hablé con unos amigos y tampoco se les venían muchas cosas a la cabeza. ¿Tanto nos han idiotizado los celulares? ¡No, no puede ser! Me tomé un vino blanco, o unos cuantos, y la memoria comenzó a hacer su magia.

De pequeño iba a la tienda de videos a alquilar películas en Betamax. Ese era el sistema de video que tenía mi abuelo Hernando, a quien le encantaban. Había una tienda sobre la séptima. Olía a tapete, me acuerdo perfectamente. Seleccionaba tres o cuatro y me regresaba a la casa de él para verlas. Veíamos dos películas de un tiro, sin distracciones.

En paseos a clubes, jugábamos a la lleva, o al escondite. No estábamos en la sede chateando o jugando Roblox. Los parches eran en el parqueadero, sentados en la acera o apoyados sobre el lateral de algún carro. En vacaciones de verano, en el barrio de mi abuela Emperatriz, salía al enorme parque que estaba frente a su casa a jugar con amigos del barrio en la calle al trompo o a picaditos. Parábamos a tomar onces que nos servían algunos papás y volvíamos a la calle. Siempre estábamos hablando, imaginándonos cosas.

En los periodos escolares, ya en bachillerato, recuerdo que en algunos trabajos tenía que ir a la biblioteca de la ciudad a investigar sobre temas varios. Particularmente tengo en mente un trabajo aburridísimo que hice sobre natación; busqué los libros sobre la temática para hacer mi tarea. Cuando no entendía una palabra la buscaba en el diccionario, o si necesitaba ahondar en un tema, me iba a la enciclopedia Larousse que mi mamá tenía en la casa.

En mi intercambio a Inglaterra, en 1996, tenía que caminar 20 minutos para llamar a mi mamá o a mi papá. Había una cabina telefónica desde donde llamaba por cobro revertido. Ah, había cobro revertido. Unos años antes, mi abuelo me mandaba telegramas. Y con una novia venezolana que tuve, nos enviábamos faxes. Durante mi universidad, todos los jueves, a las 9 de la noche, por ITV, emitían un episodio de la serie ‘Friends’. Era incapable. Hacíamos plan en las distintas casas de los amigos para verlo. Iba a cine tres veces por semana, con una tarifa mensual para estudiantes de 20 libras esterlinas para ver cuantas películas quisiera.

En las comidas familiares, todos escuchábamos al abuelo, la atención estaba en la mesa, en las personas que compartían ese momento. Si alguien se levantaba, era para ir al baño. Para fumar no había que salir del restaurante, se podía fumar en la mesa.

Definitivamente otros tiempos, tiempos que no regresarán. Somos la última generación que vivió en el ocaso del mundo desconectado. ¿Mejores que hoy? No necesariamente, tan solo distintos. Pero somos los últimos de una generación en la que se vivía diferente, que vivió así durante siglos. Son recuerdos que no podemos dejar ir así por así, los recuerdos de un mundo más tangible.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En Twitter: @DiegoASantos

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO, aquí)