¿Por qué tenemos una obsesión con los filtros?

Hace un par de días, en un chat familiar, uno de mis tíos nos instó al resto a que buscáramos el filtro de envejecimiento de TikTok y compartiéramos el resultado. –Miren cómo se van a ver de viejos. Es divertidísimo –escribió. –Ya somos viejos –respondió otro familiar. No sé si soltó la frase en tono de ‘ya soy un tipo maduro y no me voy a poner a descargar filtros pendejos’, o si por el hecho de que ya es un viejo y tiene el horno crematorio a la vuelta de la esquina. O quizás ambas. La próxima vez le pregunto.

En otro chat que tengo, este de amigos, varios de ellos comenzaron a compartir el ahora y el después del ya mencionado filtro. Media tarde se nos fue haciendo chistes del uno y del otro. Increíble la inmadurez de tipos de 45 a 50 años. En fin. –La pichurria del enano inclusive se ve mejor de viejo que ahora. Ni la mamá es tan fea –señalaba el más cicuta de todos. –Eso no me dice su hermana –le respondía el insultado. Sí, de 45 a 50 años.

En tanto, en las redes sociales, sobre todo en TikTok, Instagram y Twitter, el dichoso filtro me apareció hasta en la sopa. No me di cuenta de si fue tendencia, pero era de lo único de lo que todo el mundo andaba hablando la semana pasada. Quién sabe qué datos e información está succionando TikTok del filtrico, pensé. Y todos, como borregos que somos, pese a los miles de advertencias que nos han hecho sobre la importancia de proteger nuestros datos e identidad, seguimos cayendo en la tentación de estos filtros y juegos que nos ponen en las redes.

Más allá de la anécdota de mi chat familiar, el de mis amigos o la conversación en redes, todo lo anterior me llevó a reflexionar sobre el tema de los filtros. ¿Por qué esa obsesión con usarlos de manera permanente? ¿Por qué el 87 por ciento de jóvenes entre los 13 y los 21 años usan filtro? ¿Por qué el 90 por ciento de las mujeres los utilizan antes de subir una foto o un video a alguna de sus cuentas?

“Pues, porque no hay nada de malo en querer vernos mejor y más bonitos o bonitas. ¿Algún problema con eso?”. Esta sería una respuesta que anularía cualquier discusión al respecto. No obstante, el tema es serio, nos lleva hacia un mal camino y puede tener unas implicaciones de salud mental gravísimas. Estamos ante un problema social que se está cocinando a fuego lento.

Diversos estudios que se han hecho al respecto arrojan como resultado que el excesivo uso de los filtros, sobre todo los que embellecen o nos mejoran, va drenando nuestra autoestima y genera una peligrosa distorsión de nuestros cuerpos en el subconsciente. ¿Por qué los usamos entonces? Un estudio que realizó la City University de Londres revela que cada vez es mayor la presión que sentimos por tener que mostrar una imagen perfecta, no solo de nosotros sino de lo que nos rodea.

“El 86 por ciento de las personas que participaron en el estudio nos indicaron que lo que muestran en sus redes no refleja su vida real”, señaló uno de los autores. Cifras similares muestran otros estudios, por lo que me atrevería a decir que en Colombia debemos tener comportamientos parecidos. El proyecto Autoestima de Dove de 2020 determinó que un 80 por ciento de niñas, a los 13 años, ya habían descargado o usado un filtro o aplicación para verse mejor.

El momento de satisfacción inmediata no compensa la gravedad de los problemas que se pueden presentar: la insatisfacción permanente con el físico puede desencadenar un trastorno dismórfico corporal, que es un trastorno obsesivo-compulsivo que lleva a buscar la perfección. De ahí a una depresión y suicidio hay un paso. Los filtros amenazan con convertir esto en un mal generalizado.

Los padres de familia deberíamos empezar a hablar con nuestros hijos sobre esto. Y en los colegios y en el Congreso, también. La amenaza es seria. Todo un problema de salud pública.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En Twitter: @DiegoASantos

