Petro no es invencible, ni en las redes, ni en la calle ni en Colombia

En medio del tenebroso incendio que Gustavo Petro le viene causando al país, todo pareciera estar perdido. La oposición se ve muy fragmentada, y pocas son las señales que vemos los colombianos de que esta quiera unirse para apagar las llamas de un gobierno tan incapaz como perverso, pero lo suficientemente sagaz para socavar las instituciones y prolongar su estadía en la Casa de Nariño.

Si la oposición no despierta grandes esperanzas, por lo menos de momento, el Congreso tampoco. En los corrillos políticos ya se señala con nombre propio a los congresistas liberales, conservadores y de ‘la U’ que han sido jugosamente enmermelados para votar a favor de las reformas gubernamentales. Billetera mata principios entre varios de los honorables.

En tanto, en la Rama Judicial, siempre tan valiente, hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar. Nunca había sido el Presidente de la República el principal hostigador de una campaña de acoso e intimidación en su contra que, además, ha incorporado a su causa a instituciones internacionales como la ONU, la OEA y la CIDH. Petro no necesita repetir la toma del Palacio de Justicia tal y como aconteció en 1985 para sembrar pánico y terror entre los colombianos que valoran y defienden la democracia. Su sola cuenta de la red X (antes Twitter) es suficiente.

Todo lo anterior nos llevaría a pensar que Petro es invencible y que estamos ante el comienzo de su era, una era en la que Colombia se quedará encallada girando en torno a un modelo socialista regresivo, empobrecedor y asfixiantemente autoritario. Las cartas, sí, juegan a su favor. En este año y medio de gobierno, el Pacto Histórico ha cumplido a carta cabal sus propósitos. Lo que interpretamos como desastre administrativo e inexperiencia forma parte de su estrategia. Mejor dicho, es su estrategia.

¿Y entonces? ¿Nos jodimos? En lo absoluto. Si las redes sociales fueron la plataforma que permitió al petrismo hacer realidad su sueño de incendiar y destruir el país para luego llegar al poder, estas mismas redes fueron las que permitieron a los colombianos atizarle al petrismo una sonora derrota en los comicios regionales del pasado 29 de octubre.

X, TikTok y Facebook han dado lugar al surgimiento de nutridos movimientos ciudadanos antipetristas que son activos. No obstante, estos grupos no se hablan. Sus líderes, sus voceros, parecieran no entender que la fragmentación juega a favor de Petro.

Ahora bien, como en este país todos criticamos, opinamos y ponderamos de lo divino y lo humano, pero poco hacemos o proponemos, aquí va una propuesta: ¿qué tal si todos esos voceros de grupos ciudadanos, que movilicen gente, se citan en una fecha para reunirse en un Space (la funcionalidad de pódcast en vivo de X) para encontrar un punto en común? Yo me ofrezco como organizador y moderador (@diegoasantos en X). De ahí podría derivar una reunión física, en cualquier punto del país, y así unir fuerzas y esfuerzos en toda Colombia.

La oposición no es salvaje ni violenta como su contraparte. Las redes no las vamos a usar para incendiar, sino para convocar, conectar y colaborar. Pero las redes, y ojo ahí, sirven es para eso. De las redes tenemos que salir a las calles. Del ‘opinionismo’ al activismo. Del teclado a la acción. El petrismo nos lleva décadas de ventaja, pero si hay algo que nos ha permitido este nuevo mundo hipermegaconectado es que la curva de aprendizaje es mucho menor.

Las redes son el vehículo para cocinar esa unión que necesitamos para hacerle frente a Gustavo Petro. Los políticos deberían tomar también atenta nota, porque esta propuesta les sirve también a ellos. Dejemos la pereza de lado, porque esta es el principal combustible de Petro, e infinitas parecen ser las reservas que tiene.

DIEGO SANTOS

Analista Digital

En X: @DiegoASantos

