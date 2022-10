Para aquellos que van a correr la Maratón de Chicago

Ayer concluyó la 44va edición de una de las maratones más rápidas del mundo. Tal y como hice después de Boston, me atrevo a dejarles un par de recomendaciones que les pueden ser muy útiles para planificar el viaje, buscar estadía, realizar un plan de carrera y, por supuesto, cuadrar la celebración después de cruzar la meta tras correr 42.2 kilómetros idílicos. Estén pendientes porque en las próximas semanas se abren las inscripciones. Pueden revisar con frecuencia la página oficial de la competencia y averiguar ahí cuál es el tiempo de corte para poder clasificar.

No es una carrera difícil de entrar y, definitivamente, si son juiciosos con sus entrenamientos, pueden apuntar a realizar un récord personal, siempre y cuando, eso sí, el clima ayude. En la página del clima, unas semanas antes de la carrera, que se celebra siempre a principios de octubre, verán de manera muy precisa el pronóstico del clima para el día del evento. Si vienen con la familia, el sábado previo hay una competencia de 5km.

Aunque me imagino que este consejo sobra, si clasifican, compren de inmediato los tiquetes y paguen el hotel. Es muy probable que el dólar siga al alza los próximos meses y seguramente el año entrante, así que comprar tiquetes y pagar por el hotel a 4.600 puede resultar siendo una ganga. Como no hay vuelo directo Bogotá-Chicago, tengan mucho cuidado al comprar el tiquete si es vía Nueva York, porque aterrizan en JKF y es muy probable que el vuelo a la ciudad del viento sea desde Newark.



El carro de un sitio a otro sale a 200 dólares, o pueden agarran un bus que cuesta 50 dólares o tomar el metro y luego el tren hasta New Jersey por 35 dólares, aunque esta última opción, con maleta, es muy tediosa.

Entremos ya al circuito. Es un terreno totalmente plano, con unas falsas subidas imperceptibles salvo a falta de 500 metros cuando uno sube inclinado durante 100-120 metros, que pueden ser eternos para quien vaya pasando saliva. Los puntos de hidratación son permanentes y es recomendable que tomen su vaso de Gatorade y agua en cada puesto. ¿Los geles? Cada 40-45 minutos. Venden unos cinturones donde uno puede meter hasta 8, muy prácticos y cómodos.

¿Cómo preparar esta carrera? Pienso que un entrenador es necesario. Por supuesto que hay quienes prefieren videos de YouTube, y es lícito, pero un entrenador (por ejemplo, @sr24fit en Instagram) tiene la experiencia para construirles una base, hacerles un plan acorde a sus capacidades o a su potencial, trabajar en la nutrición, respiración y sueño, así como postura. En esto último el mío no me ha ayudado mucho, pues corro como si fuera el jorobado de Notredame. A su favor, él lo ha intentado, pero nada que he aprendido.

Es crucial que lleguen al menos tres días antes, pues deben correr y acoplarse al terreno. Salgan a trotar suave de 5 a 10 kilómetros diarios, o lo que les indique el entrenador, por el Parque Milenio, a las orillas del Lago Michigan. Para los almuerzos y comidas, antes y después de la carrera, hay un gran lugar llamado Eataly, de lejos las mejores pastas de la ciudad, pero reserven con tiempo, pues la ciudad está repleta de corredores con sus familias.

¿Y la carrera? El ambiente es mágico. Ustedes serán unas estrellas de rock, pero ojo que la señal del reloj se pierde bastante. Las rectas son infinitas, y ello puede sacudir mentalmente, pero con la gente uno se olvida. Cumplan con el plan de carrera, pues es un recorrido tan agradecido que si no se salen de esa hoja de ruta, cumplirán con su meta.

Ah, y que no se quede esto por fuera. Chicago es probablemente la ciudad más linda de EE.UU. Vale la pena que se queden un par de días más para recorrerla, así sea en silla de ruedas. Ojalá clasifiquen y todo esto les sirva.

DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com

