Páginas web o ‘apps’ que deberíamos crear en Colombia

El colombiano siempre se ha preciado de ser un tipo ingenioso, sobre todo para resolver problemas del día a día. Santiago Rivas nos deleitó hace unos años mostrando esa habilidad, tan nuestra, en su magnífico programa ‘Los puros criollos’. Este periódico, en agosto de 2018, publicó una simpática nota sobre cuatro inventos colombianos que ningún extranjero supo para qué servían.

Para espantar las moscas, nada como llenar una bolsa de agua y colgarla en el techo. En caso de que haya un ambientalista por ahí, pues se cambia la bolsa por un CD, que se amarra a una cuerda y esta al techo. Santo remedio; chao, moscas. En algunas casas reposa una tabla que parece una trampa para ratones, pero no, es un objeto utilizado para partir panela. Y así centenares de ejemplos más.

Es fascinante, como nos lo mostró Rivas, ver cómo cada uno de estos inventos va construyendo el rompecabezas de lo que somos, para lo bueno y para lo malo. La sociedad colombiana, pese a las adversidades de su realidad, y su dramática y descorazonadora capacidad de sabotearse a sí misma, ha ido tejiendo su propio camino gracias a estos recursos.

Pero los tiempos no entienden de nostalgia y avanzan sin misericordia. La tecnología cambió por completo nuestro concepto de tiempo-espacio y hemos pasado de ser una sociedad pausada a una vertiginosa cuyo éxito depende de la capacidad de adaptabilidad a las nuevas tendencias. Si eso es positivo o no, cada quien lo juzgará, pero independientemente de la respuesta, es un hecho.

En días pasados me topé con una página web que mostraba 14 páginas tremendamente útiles y que pocos conocen. A mí me parecieron un poco inútiles, para serles franco, razón por la cual además comprendí su merecido anonimato. No obstante, mientras leía y navegaba las páginas me pregunté, ¿qué paginas o aplicaciones deberíamos crear aquí en Colombia? Con nuestro inagotable manantial de ingenio, deberían salir productos fantásticos.

En el campo de las EPS, por ejemplo, qué tal una aplicación que mapeara en tiempo real las quejas de todos los usuarios, por EPS y por localización, para que cada entidad pudiera tramitarlas de manera expedita y eficiente. Todo ello ante la atenta mirada de la ciudadanía. Esta sería un aporte valiosísimo para fortalecer aún más nuestro servicio de salud.

Una buena gestión ante la información de la plataforma serviría para acabar con la desinformación y ataques que tanto daño les han hecho a las EPS en el país, comenzando por la inacabable sarta de mentiras que han vertido el presidente Gustavo Petro y su ministra de Salud, Carolina Corcho, en contra de estas.

En el campo de oportunidades laborales, si bien elempleo.com y linkedIn.com cumplen con un propósito loable, no me he encontrado con una que conecte de manera fácil oferta con demanda, una aplicación que una las necesidades del empleador con la del potencial empleado en torno a trabajos menos sofisticados que los que uno entra a buscar en LinkedIn.

Algo un poco más sofisticado, y que requeriría de una inversión cuantiosa, sería una página que pudiera hacerle un seguimiento semanal a cada promesa que hizo en campaña el político que ganó su contienda, bien sea la presidencia, la de una ciudad o la de un departamento. Podría casi que convertirse en una herramienta de veeduría muy útil para la sociedad.

Estas son apenas unas ideas, pero pueden surgir miles más. ¿Qué tal un ‘app’ de ideas, accesibles a todos, para encontrar planeación, financiación y desarrollo?

Tenemos que entender que nuestro ingenio no se puede quedar en el pasado, que debemos llevarlo al campo digital, donde se mueve más del 70 % del planeta hoy. Pensemos en soluciones digitales, impulsémoslas, desarrollemos un talento que hoy no poseemos. A Colombia le sobra ingenio, pero le falta dirección.

