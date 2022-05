Las noticias falsas, ¿determinantes para estas elecciones en Colombia?

Que la humanidad tiene un problema de marca mayor con las noticias falsas no debería sorprenderle a nadie. Sin embargo, estas, que siempre han existido, valga la pena recordar, constituyen hoy una de las principales amenazas contra la democracia, sus instituciones y la estabilidad de los países. Su propagación, infrenable, inclusive ha puesto a tambalear a Estados Unidos, un país del que nunca imaginamos iba a estar ‘ad portas’ de desplomarse por un acantilado.

Lo grave detrás de esta triste situación es que no son solamente los ciudadanos quienes han acudido irresponsablemente a las redes sociales para sembrar todo tipo de narrativas mentirosas, sino que los mismos políticos las han incorporado a sus estrategias electorales o de comunicación, con las propias redes cruzadas de brazos como si la cosa no fuera con ellas.



Pese a lo evidente de los bulos, muchos de ellos corrosivos y dañinos, el descontrol es total. Y lo más triste es que se puede contar con los dedos de las manos el número de veces que la Justicia ha impartido una sanción por diseminación de noticias falsas. Hace pocos días, por mencionar uno de ellos, un congresista del Centro Democrático tuvo que rectificar una información sobre la candidata a vicepresidenta del Pacto Histórico, Francia Márquez.



La campaña política colombiana ha estado plagada de noticias falsas. A Enrique Peñalosa lo sepultaron a punta de venderle a la gente que su familia era dueña de TransMilenio; a Gustavo Petro no lo han bajado de asesino; a Fico Gutiérrez, que lo apoya la ‘oficina de Envigado’, y a Sergio Fajardo, que se robó Hidroituango. En ningún momento, alguno de los candidatos salió a defender a su rival de mentiras tan obvias.



En los últimos seis o siete meses que llevamos de campaña, candidatos al Congreso y a la Presidencia han contratado a equipos de ‘trolls’ para atacar a sus contrincantes, inclusive haciéndolo con noticias falsas. Y dicho comportamiento se volvió moneda corriente. Ninguna autoridad ha salido a cuestionarlo, la ciudadanía tampoco ha levantado la mano y tanto Gobierno Nacional como gobernaciones y alcaldías, también callados.



En días recientes, la 'BBC' relató cómo en Filipinas, donde se celebran hoy lunes 9 de mayo las elecciones, los políticos han contratado a consultores de redes para diseminar noticias falsas. Gobernadores, congresistas y alcaldes han recurrido a expertos en la materia para acabar con sus rivales. La candidata Leni Robredo, la única mujer en la contienda, ha sido golpeada una y otra vez con señalamientos crueles. El ganador de la contienda será quien mejor dé uso las ‘fake news’.



No me atrevería a señalar que en Colombia ese vaya a ser el caso, pero el informe de la 'BBC' bien pudo haber intercambiado Filipinas por Colombia y el artículo hubiera tenido la misma validez en nuestro país. Nuestros políticos se acostumbraron a mentir, a crear un universo paralelo de ficción donde arrastraron a millones de seguidores para venderles sus mentiras como verdades.



Si los medios pusieran la lupa sobre los equipos digitales de los políticos de aquí, quedarían muy pocos títeres con cabeza. O, como ya vimos en las elecciones recientes para el Congreso el pasado 13 de marzo: aquellos que fueron limpios y transparentes resultaron quemados.



Sobre este delicadísimo asunto vuelve y juega lo ya señalado varias veces en esta columna. ¿Quién es el responsable de frenar esta ignominia? ¿El Estado? ¿Las plataformas? ¿Un autocontrol de parte de los usuarios? Frustra que seamos conscientes de la hecatombe a la que nos estamos enfrentando y no podamos hacer absolutamente nada. De hecho, alimentamos el circo dándoles me gusta y retuits a contenidos que validen nuestro pensamiento, así sean mentiras. Triste y bochornoso.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO aquí).