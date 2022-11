Maleja y Tatán, Sebastián y Valentina: mis personajes de 2022 en redes

Fácilmente invierto de 4 a 5 horas de mi tiempo en redes todos los días. Parte adicción y parte porque es mi trabajo. Consumo mucho contenido, de todo tipo: tutoriales, análisis político, tendencias tecnológicas, reseñas literarias, comentarios noticiosos, deportes –tenis y ‘parkour’– y comedia, entre otros. Así como abunda el material mediocre, hay verdaderas genialidades.

La semana pasada, mientras veía el celular, solté una carcajada que se prolongó por un buen tiempo. Una de mis hijas se acercó, vio la pantalla y me preguntó: “Papá, ¿por qué te gusta tanto ese señor?”. Es muy divertido, le dije. Mi hija quedó satisfecha con la respuesta, pero yo comencé a rumiar por qué ese personaje me hacía reír tanto y por qué, casi todos los días, antes de irme a dormir, me quedaba viendo sus videos.

El personaje en cuestión es Sebastián Vega (@sebastian_vega1), un tipo que apareció en mi Instagram a mediados de año y desde entonces comencé a seguirlo. Ver sus videos sobre la cotidianeidad de su vida con su esposa, Valentina Ochoa, se convirtió en hábito.

¿Qué fue lo que vi y me enganchó? Vi a una pareja entrañable, con un sentido del humor decente, y destaco lo decente porque los colombianos nos acostumbramos a asociar el humor con la grosería; y, sobre todo, vi a un equipo con la poderosa virtud, intencional o no, de estar construyendo un mundo mejor a través de sus videos.

En una sociedad tan polarizada, que tristemente está cada vez más enferma, donde el odio, las verdades alternativas y el hacerle daño al otro parecieran estar a la orden del día, contenidos como el de Sebastián y Valentina nos recuerdan la parte bonita de la vida, lo que realmente nos debería importar y el ejemplo que deberíamos multiplicar para, quizás así, construir un mundo mejor.

Seguramente haya miles de personajes que hacen contenido más interesante y elaborado que el de Sebastián y Valentina, pero ninguno logra lo mencionado anteriormente. En Instagram, Sebastián cuenta con 1,1 millón de seguidores y casi 1 millón en TikTok, cifras que deberían multiplicarse por 10 para hacerle justicia a su difícil labor de hacer reír con esas cosas del día a día que pasan en una casa.

Sebastián y su esposa son, para mí, los personajes del año en redes sociales. Pero mal haría en no incluir también a otra pareja que es igual de magnífica y proyecta lo mismo en sus contenidos. Se trata de Tatán Mejía y Maleja Restrepo (@maleja_restrepo), una pareja que refleja unos valores familiares envidiables y los logra transmitir a través de una comedia fresca.

Maleja cuenta con 4,4 millones de seguidores, y con 2,2 millones, Tatán. Nunca se han metido en política y tampoco han insultado a quienes no piensen como ellos. No han hecho uso de su evidente poder en redes para influir ideológicamente a los demás. Solo se han dedicado a ser buenas personas y a generar contenidos memorables.

No sé cuánto tiempo llevan en estas ambas parejas, pero su gran logro es que nunca se han desviado de lo que buscan y lo que quieren. Las marcas los adoran, la gente los adora. Tan solo lean los comentarios que les dejan. Cuando me preguntan de verdaderos influenciadores, ellos son, a mi juicio, los que le dan la definición real a ese término, personas que inspiran, alegran y motivan.

El mundo, nuestro día a día, no se nos puede convertir en una peleadera. No podemos permanecer en un ring de boxeo. Es cierto que estamos viviendo, como sociedad, momentos muy complejos, no solo en Colombia, sino en el planeta, y que Maleja, Tatán, Sebastián y Valentina no van a cambiar la inercia tan negativa en la que hemos entrado. No obstante, ellos cuatro son un recordatorio de que podemos ser mejores personas y que la felicidad sí existe, y está en las pequeñas cosas de la vida.

DIEGO SANTOS

Analista Digital

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO, aquí)