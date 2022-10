Me equivoqué sobre el mundo de los videojuegos

En varias columnas he manifestado mi preocupación sobre el efecto que tiene el uso excesivo de los videojuegos en el desarrollo de los menores. Es de sobra conocido por todos que los excesos en este aspecto generan problemas muy serios: bajo desempeño académico, decrecimiento de las habilidades sociales con familias y amigos, baja exposición a actividades deportivas, riesgo de sobrepeso, pocas horas de sueño y aumento de comportamientos agresivos.

En 2018, la Organización Mundial de la Salud catalogó la adicción a los videojuegos como un trastorno mental. La decisión fue aplaudida por muchos padres de familia y dio paso a un amplio debate sobre cómo educar a nuestros hijos en este nuevo ecosistema, tan ajeno a muchos adultos. A su vez, si bien la multimillonaria industria de los videojuegos puso el grito en el cielo, también dio paso a campañas pedagógicas para evitar excesos.

Como padre de familia de dos menores, mi posición frente a las consolas o el uso de celulares para jugar ha sido bastante intransigente. He favorecido una educación basada en la lectura y en que quemen su etapa de niños, que eleven cometa en el parque, que monten bicicleta con los amigos, que corran y jueguen a la lleva, que hagan galletas y demás. ¿Es ese el camino? Ni mucho menos. Cada quien educa a sus hijos como bien le plazca.

No obstante, recientemente comencé a toparme con literatura muy enfocada en la revolución de los videojuegos, en cómo estos están siendo cruciales para redefinir las carreras universitarias, la forma como funcionan los negocios, el sistema educativo de los jóvenes y, en general, el futuro de nuestra sociedad.

Tras la lectura de más de 30 expertos en la materia, debo decirles a ustedes, con el rabo entre las piernas, queridos padres de familia, que el extremo al que llegué de prohibirles a mis hijas jugar videojuegos es un camino torpe y equivocado.

El mundo actual es una matriz informática. La proliferación del poder de la computación en todo lo que hacemos no se puede ignorar, por más que queramos que nuestros hijos se unten de barro, y los videojuegos, sí, los videojuegos, son uno de los canalizadores más efectivos para aprender las habilidades que se requerirán para el planeta del futuro.

Nada reemplazará el contacto entre humanos, pero cerrarles de tajo las puertas a los niños al mundo de los videojuegos puede ser un gravísimo error. El mundo del ‘gaming’, como se lo conoce en inglés, cuenta en Colombia con una tribu de 19 millones de personas. A su alrededor, muchas empresas están comenzando a estructurar propuestas de negocios y desarrollos de innovación que van a sentar las bases de cómo van a funcionar las cosas en el futuro.

Los adultos, y me incluyo, no podemos continuar viendo solo las cosas negativas de ese universo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que las niñas que comienzan a jugar videojuegos desde jóvenes tienen un 30 por ciento más de inclinación a estudiar carreras en ciencias, como matemáticas e ingeniería? ¿O que cada vez son más las escuelas que están creando currículos afines a esta industria?

¿A qué se debe mi cambio de postura tan radical?, se preguntarán. Debo aclarar que no me está pagando ninguna empresa de videojuegos ni un gremio asociado a tal. El cambio responde a que creo que debo revaluar mi posición frente a mis hijas, porque no puedo cortarles las alas en algo que no entiendo sin tratar de entenderlo. Invito a padres que piensan parecido a que se documenten más.

Alrededor de los videojuegos están el metaverso, los teléfonos móviles, la red 5G, el ‘streaming’, la verdadera globalización social, el ‘big data’, el ‘machine learning’, los ‘wearables’, el internet de las cosas, la realidad virtual, los NFT y muchas otras cosas más. Nunca es tarde para cambiar de opinión. Que jueguen un poco más.

DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO aquí)