Me divorcié. ¿Debo contarlo en LinkedIn?

Como si el mundo no tuviera suficientes problemas, me dirán ustedes, ahora vengo con este planteamiento tan ridículo que poco o nada resuelve ni aporta. En efecto, con el país ardiendo, el cambio climático haciendo cada vez más estragos y el Santa Fe jugando peor que nunca, contarle a mi comunidad digital sobre un asunto privado es una muestra de frivolidad y desconexión con el mundo, con el país.

Ello, sin embargo, no significa que el asunto no genere interés. De hecho, hace un tiempo, un estadounidense publicó en su perfil de LinkedIn que se había divorciado tras 12 años de matrimonio. Decenas de miles de personas, de todo el planeta, interactuaron con la noticia. El fenómeno fue tal que la prestigiosa publicación digital ‘Business Insider’ lo abordó recientemente, pero no por la publicación en sí, sino para contarnos cómo la plataforma, tras la pandemia, se ha vuelto tan extraña como nosotros.

El análisis es interesante. Procedo entonces a compartirles las observaciones que hace el analista Rob Price, porque no solo cuestiona el uso que se le da hoy a la plataforma más seria de todas las que existen, sino que nos abre un jurgo de interrogantes. ¿Qué tanto nos cambió la pandemia? ¿De qué forma irreversible fusionamos la vida laboral con la personal? ¿Qué es ser profesional en el mundo digital en el que nos movemos? ¿Cuáles son los límites de LinkedIn?

En unos meses, LinkedIn va a sobrepasar la cifra de los mil millones de usuarios. Solo Facebook, Instagram y TikTok están en este prestigioso club. Quizás muchos no nos hayamos dado cuenta, pero el crecimiento vertiginoso que ha tenido LinkedIn se dio durante y después de la pandemia, cuando muchos comenzaron a usar esa red para manifestar temas personales.

Poco a poco, a la plataforma fueron llegando más personas. A julio, señala ‘Business Insider’, LinkedIn tenía 950 millones de usuarios y el número de posteos se disparó en un 41 % de 2021 a 2023. Pero analizando el contenido, lo sucedido en los últimos dos años la ha convertido en “una de las redes sociales más extrañas que hay”. Si bien el personaje que anunció su divorcio recibió muchas señales de apoyo, no fueron pocas las críticas que recibió por parte de la comunidad, que lo increpó por romper la dinámica profesional que imperaba allí. ¿Y qué es profesional?, se pregunta ‘Business Insider’. ¿Contar algo privado es contraproducente en LinkedIn si lo ven los compañeros de trabajo, jefes o futuros empleadores?. Pero hay algo interesante en lo que viene pasando en LinkedIn. El contenido que suben muchas personas no es el frívolo que se observa en Facebook o en TikTok, por ejemplo, sino temas trascendentales para ellas, que buscan apoyo de personas serias, calificadas. El analista Price comenta el caso de un especialista de SEO que a su comunidad de miles de seguidores les dijo que “tenía un secreto”. “Muchas personas no sabrán que esto sucede, pero desde 2015 sufro con orinar en baños públicos, el síndrome de la vejiga tímida”.

El señor le comentó a Price que la razón por la que publicó eso es para ayudar a otras personas que lo padecen y que reciban apoyo por parte de una comunidad altamente capacitada como la que habita en LinkedIn. Como él hay miles de personas hoy.

La pandemia nos transformó, nos sensibilizó en cierta medida y nos hizo explorar nuevos usos de las plataformas. “Compartir cosas personales se disparó en LinkedIn por los cambios tanto en las normas sociales como en las redes sociales”, agrega ‘Business Insider’. La gente le perdió el miedo a expresar sus emociones en una red profesional, con gente que inclusive no conoce. Este es un mundo distinto, y quizás uno que nos lleve a tener conversaciones más francas.

Quizás LinkedIn es la red en la que todos deberíamos estar, porque la rareza es el estado más fenomenal de cordura que hay.

DIEGO SANTOS

Analista Digital

En X: @DiegoASantos

