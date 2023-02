‘Marica, eres un meme’

Esta frase tan bonita, tan cordial, tan dicharachera, me la escribió hace un par de días uno de mis mejores amigos por WhatsApp. “De qué me habla, tarado”, le respondí. “Sí, marica, un meme. M E M E”, y a renglón seguido me mandó 50 pantallazos que circulaban en redes sociales en los que salgo sosteniendo una cartulina, y sobre esta se leen diferentes mensajes.

‘Te amo Presidente Petro’, ‘Mi vida es diferente desde que conocí a Juliana’, ‘Protégeme Señor con tu espíritu’, ‘Para ser rico debes evitar ser pobre’, ‘Vendo pines, ¿me compran?’, ‘Si tuviera cuatro manos, tendría dos letreros’, y así se sucedían los montajes.

Debo decir que el que más me divirtió fue el que señalaba. “Soy un bobo triplejijuepu7a”. Bueno, y otro más elaborado que me mostraba con una falda de sevillana.

Conforme el fenómeno digital fue creciendo, varias personas empezaron a escribirme en mis redes lo mismo que mi amigo. Uno de los tantos sicarios tuiteros que hay en el petrismo hizo su agosto replicando cuanta imagen mía se encontró. Por alguna extraña razón, luego las borró. Si bien hay personas a las que las abruma la burla pública, a mí en cambio me divierte bastante. En un país donde nos matamos a diario, en el que la intolerancia desata las fibras más oscuras del ser humano, no hay nada más sano que la burla.

Pero ese no es el tema de esta columna. Llevo viendo memes más de 10 años, pero nunca le había prestado atención al concepto en sí, a su importancia dentro del mundo contemporáneo, al poder de comunicación que tiene este y al enorme impacto que juega en la política.

Paréntesis. No quisiera continuar esta columna sin antes explicarles a varios de mis lectores, que sé que se pierden en esta jerga digital, qué es un meme. “Un meme es un texto, una imagen o un video que se presta para propagarse exponencialmente en internet con modificaciones del mensaje original, a menudo con fines humorísticos”.

La imagen original que publiqué era una foto en la que sostenía una cartulina en la que escribí, en un minuto, y con un esfero bien picho, debo confesar, “Protege la democracia. #Colombia15F”. Era una invitación para marchar este miércoles en contra del Gobierno.

Debido a la precariedad del cartel que hice, los defensores del Gobierno, muy hábilmente, me convirtieron en un meme. Gracias a todo este ruido, mi trino tuvo un alcance de casi seiscientas mil visualizaciones. Ni siquiera trinos pagos llegan a ese umbral. Un trino promedio mío no pasa de las 40.000 visualizaciones. Independientemente de la burla, otros dirían que escarnio, merecido debo confesar, mi llamado a marchar les llegó a muchísimas personas.

Los memes son poderosos para hacer política, para sembrar mensajes, para trazar narrativas. Pero los memes tienen su ciencia y requieren una originalidad suprema. El multimillonario banquero neoyorquino Michael Bloomberg se gastó decenas de millones de dólares para convertirse en el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Su equipo digital, uno de los más prestigiosos del mundo, invirtió un millón de dólares diarios en sus campañas digitales, entre esas una de memes. El fracaso fue absoluto.

Los memes sirven como detonante para posicionar un mensaje, y es a partir de ahí desde donde las narrativas pueden empezar a coger vuelo si se saben usar los canales digitales y las herramientas que estos ofrecen. Los memes pueden ser planeados, pero deben ser espontáneos. No son muchas las campañas políticas que pueden presumir de una estrategia exitosa de memes, pero la de Rodolfo Hernández, por ejemplo, se cuenta como una de ellas.

Es cuestión de saber cómo exponer el producto para que creativos digitales lleguen y armen memes. El éxito no está en quedarse pegado en la burla, sino en saberle sacar el provecho después de la exposición. Nos vemos el 15F.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En Twitter: @DiegoASantos

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO, aquí)