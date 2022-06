Los ‘VTubers’, el próximo fenómeno global

Voy a serles muy franco. Hasta hace una semana, nunca en mi vida había oído hablar de los VTubers. En realidad me alegro de ello. Me desayuné con el concepto en una conferencia que les dictó Google a una serie de creativos en su sede en Bogotá. Frente a unas 50 personas, en las pantallas del auditorio, un dibujito digital, o avatar, con facciones orientales, hablaba a cámara en un en vivo.

El muñequito, perdón, avatar, de pelo azul, tenía varios videos. Era un canal de YouTube. Me causó curiosidad que en la lista de reproducción no hubiera ningún ser humano en cámara. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus suscriptores: ¡4 millones!



Entonces bien, ¿qué es un VTuber? Es un avatar dinámico –para los puristas del español, un dibujito animado– que reemplaza al humano en los videos que se suben a YouTube. Es decir, VTuber es lo mismo un youtuber, pero sin el humano. Claro, detrás del VTuber está la voz de su creador humano y este usa aplicaciones para diseñar su avatar.



¿Por qué quisiera uno reemplazarse por un dibujito animado? No hay una razón específica, pero varios VTubers explican que les da pereza arreglarse y estar en cámara. Otros no se consideran lo suficientemente atractivos, y el resto se está aventurando a algo distinto que genera un interés creciente.

A finales de mayo, Hyakumantenbara Salome, una VTuber japonesa, estrenó su canal y en apenas dos semanas llegó al millón de suscriptores. Su primer video, el 24 de mayo, sumó 100.000 seguidores en solo dos horas. Al día siguiente, el contenido lo vieron más de 1 millón de personas. ¿Qué dijo Salome que generó tanto interés? A mi juicio, huevonadas, pero quizás no lo sean tanto y quien se las pasa diciéndolas soy yo. Quizás por eso mis videos solo los ven mis amigos y familia.



Los VTubers son originarios de Japón. Comenzaron a tomar fuerza a mediados de la década pasada. Durante un par de años, el fenómeno se limitó a este país, pero durante la pandemia comenzaron a crecer en otras partes del mundo, como en Colombia, convirtiéndose en un fenómeno millonario.



Múltiples marcas ya han adoptado estrategias para penetrar en ese mundo. Agencias de talento han empezado a contratarlos para gestionar sus carreras. En Colombia ya hay un par, aunque el mercado aún está algo crudo. El mes pasado, un joven que se hace llamar Leunam, con 386.000 seguidores, entrevistó a una VTuber colombiana, RyumiVT, quien da cuenta de por qué se volvió un avatar, consejos para quienes se aventuren en ese universo, lo bueno y lo malo de ser VTuber y de cuánto fue su primer contrato.

Les confieso que me cuesta comprender que millones de personas se enganchen a un contenido que no dice nada y, que si lo dice, no entiendo qué se aprende de él. La edición es mágica, eso sí, pero el contenido es un soliloquio. Seguramente muchos jóvenes se identifiquen con lo que narran los avatares y encuentren una compañía que, en el mundo real, es ausente. Pero, ¿Es ese el orden de las cosas? ¿No será que los jóvenes recurren a este universo porque nunca les prestamos atención?



Es cierto, las generaciones evolucionan y adaptan nuevas costumbres que los más viejos no entendemos. Juzgar es fácil y seguramente nos haga falta sentarnos con jóvenes VTubers para entender su universo. A lo mejor los equivocados somos nosotros, pero dudo que el mundo virtual sea mejor que el real, en todos los sentidos.



Continuaré adentrándome en esta realidad alterna, con el fin de entenderla, por si mis hijas algún día deciden volverse VTubers y no abogadas.

DIEGO SANTOS

Analista digital

