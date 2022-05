Lo que no nos muestran del mundo de las criptomonedas

De un tiempo para acá, la conversación sobre las criptomonedas ha ido cobrando fuerza en Colombia. Cada vez son más las personas que han comenzado a interesarse o inclusive a invertir en ellas. Testimonios de inversionistas a quienes les ha ido muy bien han disparado el entusiasmo de muchos.



Bancos de gran calado, negocios fuertes y consolidados, ya tienen estrategias armadas en torno a las criptomonedas y no son pocas las comunicaciones que llegan de fondos de inversión privado invitando a sus clientes a destinar parte de su portafolio en este universo.

En las redes sociales, empresas que venden cripto han contratado a importantes influenciadores para promoverlas. “Oigan, ustedes no saben lo bien que me ha ido en este negocio. Superfácil de entender y los retornos son increíbles. Entren aquí y de verdad que se quedarán sorprendidos”, reza uno de ellos.



Les confieso que sé muy poco del mundo cripto. No me seduce y carezco de esa habilidad, intuición, conocimiento y paciencia que se requieren para saber cómo y en qué invertir. Sé de personas que invirtieron hace años y les fue muy bien, pero tenían experiencia y amplios conocimientos en el mundo de las finanzas.



La idea de hacer plata fácil lleva a muchos a tomar decisiones equivocadas. Para invertir en cripto hay que documentarse y no precipitarse a hacerlo porque a Fulanito le fue de maravilla. Se debe buscar asesoría de expertos y leer mucho. En días recientes, por ejemplo, ‘The Washington Post’ reveló que se han disparado los casos de insomnio, adicción y depresión entre aquellos que están transando en criptos.



Y es que hay un elemento perverso en este asunto, ya que la promoción de las criptos ha girado en torno a lo fácil que es volverse millonario de la noche a la mañana y no son pocos los ejemplos de aquellos que de un día para otro ganaron 100.000 dólares (casi 400 millones de pesos). Claro, lo que evitan contar es que esos mismos, una semana después, perdieron la mayoría de sus ganancias, ya que es un mercado tremendamente volátil.



Pero volviendo al tema del Post, existe mucha preocupación por el problema de salud mental que se está cocinando. Cada vez llegan más pacientes donde terapistas, golpeados por malas experiencias transando criptos, con pensamientos de suicidio o relaciones rotas. Varias organizaciones estadounidenses han comenzado a realizar estudios para medir el impacto que está teniendo en la salud, y los resultados preliminares son preocupantes.



“Las criptomonedas tienen características que tienden a generar más adicción que las apuestas deportivas, casinos e inversiones tradicionales. Uno puede invertir las 24 horas y hay momentos de gratificación elevados. Transar en cripto parece un videojuego”, señala un experto en el ‘Post’.



En Colombia no existen aún análisis que nos ayuden a comprender un fenómeno que nos impactará, al igual que a estadounidenses y europeos. Por ello, no está de más que entidades financieras serias, así como el Gobierno, dispongan de amplio contenido para que futuros inversionistas lo mastiquen bien y sepan a qué se enfrentan. A su vez, centros médicos deberían promover páginas en las que brinden guía y ayuda a afectados del mundo cripto.



Estar pendientes de las señales de alerta que llegan de Estados Unidos nos compra tiempo para prepararnos y evitar caer, sin información, en un mundo muy atractivo pero lleno de riesgos, y no solo monetarios, sino de salud y estabilidad mental.



Posdata. La compra de Twitter por parte de Elon Musk ha puesto al mundo entero a hablar de esa red social. Siempre será una buena noticia que uno de los hombres más innovadores de la historia haga una apuesta arriesgada por un producto por el que muy pocas personas apostaban. No le temamos al cambio.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



