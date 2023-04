La teoría de la conspiración de Petro y el Pacto Histórico

Las teorías de la conspiración son tan viejas como la política misma. A lo largo de la historia, miles de perversos e inescrupulosos políticos han acudido a ellas para construir robustos movimientos que se aglutinan en torno al odio hacia un enemigo común a quien acusan descaradamente de todas las desgracias de la sociedad.

Tristemente, en los últimos años, las plataformas digitales han sido un trampolín invaluable para los políticos que no entienden de política digna y honesta. Y ha sido en las redes sociales donde estos han encontrado gigantescas autopistas para sembrar narrativas y teorías conspirativas y corrosivas que han descosido cualquier posibilidad de hacer de la política un ejercicio racional y al servicio de la sociedad en general.

En Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump dejó alimentar la idea entre un importante sector del electorado republicano de que los líderes demócratas eran una caterva de pedófilos cuyo propósito era acabar con el poder blanco para dárselo a negros y a latinos.

En Francia, sectores políticos de extrema derecha, argumentaron que el covid-19 era una estratagema por parte de la élite política de occidente para crear un nuevo orden mundial. En Inglaterra, unos miembros del Partido Laborista, de izquierda, propagaron entre los suyos que los líderes más poderosos del planeta eran en realidad lagartos. No como Roy Barreras y Alfonso Prada, sino lagartos de verdad, con piel de humanos, como en la serie ochentera de "V".

En India, el todopoderoso y autócrata gobierno de Narendra Modi ha tildado a la activista medioambiental Greta Thunberg de ser parte de una red internacional que busca menoscabar la imagen de la industria del té local. Y en casi todo el Medio Oriente, religiosos y políticos han hecho creer a parte de su población que los ataques del 11 de septiembre de 2001 fueron perpetrados por algunos judíos. No me sorprendería que nuestra ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, pensara igual.

¿Por qué existen las teorías conspirativas?, se preguntaba ‘The Economist’ en septiembre de 2021. “Estudios muestran que las personas consistentemente sobredimensionan su capacidad de entender sistemas complejos. Piensan que pueden explicar el mundo en el que viven relativamente bien y la realidad es que cuentan con muy pocos elementos de juicio. Las teorías de la conspiración, entonces, les permiten encontrarle sentido al mundo tan extraño en el que viven”. Si estas teorías no hicieran tanto daño y no mataran, como es el caso de algunos de los genocidios en África, uno se burlaría de tan estrafalarias y descabelladas narrativas. Pero no, la realidad es otra. Y ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, va a ser cada vez más difícil luchar contra de ellas.

A una mente enferma y sociópata como la de Gustavo Bolívar no le temblará el pulso para hacer uso de cuanta herramienta de AI tenga a su alcance para fortalecer la teoría de la conspiración de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, que no es otra que la de la existencia de un grupo de personas de la élite, empresas y medios, que han sido los causantes de más de 200 años de penurias e injusticias en el país.

De manera muy hábil, Petro y los suyos han propagado esta idea sin remilgo alguno. Desde la negación de un sistema democrático en Colombia, hasta la estigmatización de un grupo de empresas como el GEA, grupos de medios como RCN y Caracol y empresarios como Luis Carlos Sarmiento y Simón Borrero, el Pacto Histórico ha hilado con meticulosidad quirúrgica su teoría de la conspiración.

Para el Pacto, empresas, empresarios y medios son los enemigos del pueblo, y por ende deben ser acabados. ¿Triunfará la narrativa petrista sobre la cordura y la decencia? Todo parecería indicar que sí.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En Twitter: @DiegoASantos

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO, aquí)