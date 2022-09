La ‘inescrupulosa y corrupta mafia’ del empresariado antioqueño

El Ejército Islámico acudió a las redes sociales para reclutar a miles de personas para que lucharan contra Occidente, y lo hizo a través de un contenido que los envenenara.

El Gobierno ruso, en tanto, puso a Donald Trump en la Casa Blanca gracias a la campaña de desinformación en redes en contra de Hillary Clinton, a quien acusó de pedófila, entre tantas otras cosas.

Colombia no está exenta de estas prácticas. La actual Alcaldía de Medellín, manual en mano, ha ido sembrando en las redes la narrativa de que el empresariado antioqueño, en particular el GEA, es un nido de mafiosos y corruptos que se han robado la plata de los ciudadanos, amén de ser culpables de la desigualdad y los problemas que hay en esa región del país.

Vivimos en la época de las ‘fake news’, de la desinformación, de la distorsión de la realidad, de las teorías de la conspiración.

Tal y como lo describe el filósofo de moda de estos momentos, el surcoreano Byung-Chul Han, que tanto le gusta citar a Roy Barreras, “la información que circula ahora entre nosotros está completamente desconectada de la realidad, en un espacio hiperreal. Se perdió la creencia en la facticidad y vivimos en un universo desfactificado”.

En los últimos meses son ya decenas de miles los mensajes en redes que atacan al empresariado antioqueño, y estos no se limitan a páginas procedentes de otras latitudes del mundo o a cuentas falsas en Twitter.

Son el propio alcalde, Daniel Quintero, y sus secretarios los que le han dado impulso a esa falsa narrativa.

Tan efectivos han sido en el mensaje que hoy, en Bogotá, al preguntarles sobre el asunto a personas que uno pensaría sensatas e informadas, responden:

“Es que esos del GEA no son ningunas monjas de la caridad”. Flaco favor se hizo el empresariado que se quedó callado y nunca empapeló a Quintero y a los suyos por injuria y calumnia.



El discurso de odio de Quintero en contra de la empresa antioqueña no es el primero que hay en Colombia en redes. Gustavo Petro, siendo senador, comenzó a aplicar una estrategia similar en 2018 cuando perdió la presidencia. Incluso el mismo Centro Democrático, en épocas de Santos, fue muy astuto en su uso de redes para enardecer los ánimos. Y así nos ha ido. Y peor nos va a ir.

Hemos normalizado la mentira, los ataques, el desprestigio. Nos escudamos en que lo que pasa en redes no es lo que se vive en el mundo real. Puede que sea así, pero lo que pasa en redes sí forma la opinión de lo que construimos en la realidad. Más del 50 por ciento de la población se informa hoy en redes; es su primera fuente de consumo, y en redes no hay filtros, no hay profesionales que nos ayuden a discernir o darnos contexto.

Algunos dicen que si el empresariado no ha querido defenderse de Quintero, por qué hablar quienes no tenemos nada que ver con este. “Si el GEA calla es porque tiene rabo de paja y mucho que perder”, dicen en pasillos bogotanos.

Con ataques o sin ataques, el GEA seguirá creciendo, pero lo que se está menoscabando aquí, llevándonos a un abismo, es el principio de ética y moral de una sociedad compleja, frágil y herida como la colombiana que no se puede permitir el lujo de estar regida por verdades alternativas.

Lo digital y las estrategias de comunicación en redes, que tanto domina Quintero, le han permitido a este consolidar uno de los más grandes bulos que hay hoy en Colombia: que el empresariado antioqueño es un cartel de mafiosos. En el resto del país hemos optado por ignorar el tema. No es asunto nuestro, que lo resuelvan los paisas. Qué equivocados estamos, “parceros”.

En una sociedad que se guía cada vez más por tendencias y algoritmos, la sombra de Quintero cubrirá cada rincón del país si callamos todo ante la impertérrita mirada de una ciudadanía que se quedó cruzada de brazos.

