El viernes 22 de abril, antes de las 10 de la noche, Hernán Felipe Mejía, un pereirano asentado en Bogotá desde hace muchísimos años, terminaba de cenar en un restaurante de Chapinero en la 61 con 5.ª con unos amigos. Una vez pagaron la cuenta, Hernán salió del restaurante y acompañó a un amigo a la casa de este un poco más al sur, sobre la 55 con 4.ª. Sobre las 11 pasadas pidió un servicio de transporte para irse a su casa. Nadie volvió a saber de él.

El sábado, con el transcurso de las horas, y sin dar señales de su paradero, sus familiares y amigos comenzaron a publicar fotos pidiendo ayuda porque Hernán no aparecía. Lo llamaban al celular y no respondía. De esta forma, tal y como funcionan las redes, influenciadores y muchas otras personas empezaron a replicar en sus cuentas las fotos de este ejecutivo de ventas, de 39 años, de la empresa Philip Morris. El domingo, al mediodía, el portal noticioso Pulzo informó que Hernán había sido encontrado muerto.



“Al parecer le dieron demasiada escopolamina”, me comentó una persona cercana a Hernán. El ‘shock’ que me invadió lo compartieron varias personas, pero, lamentablemente, la muerte, las desapariciones y los atropellos contra los derechos humanos se volvieron paisaje en Colombia. Mañana todo el mundo habrá olvidado a Hernán, y estaremos hablando del siguiente muerto con la misma naturalidad que hablamos de los anteriores. Pero no, no debería ser así.



Junto con Hernán, el fin de semana en Bogotá, desaparecieron otras dos personas en otros puntos: Jaime Andrés Mejía, que no tiene parentesco con Hernán, y Juan Andrés López, quien apareció luego de tres días de búsqueda en la localidad de Santa Fe. Jaime Andrés se comunicó con su familia, pero se desconoce por qué desapareció.



En los últimos seis meses se han disparado las denuncias en redes de personas desaparecidas en Bogotá que aparecen luego de que les hayan hecho el paseo millonario tras haberse montado a un taxi. Ellos, no obstante, corrieron con más suerte que Hernán. "¿Qué p****s está pasando en esta ciudad?", se preguntaba un tuitero tras las tres desapariciones en la capital en los últimos días.



La inseguridad está llegando a unos niveles insoportables, y el miedo cada vez se esparce más entre la ciudadanía. Cada día pareciera estar más cerca que el anterior de que a uno, o a un ser querido, le ocurra una desgracia. ¿Quién sale hoy tranquilo a la calle? Ya no importa en qué lado de la ciudad estemos, el terror nos atenaza y la amenaza nos acecha. Pobres, ricos, aquí ya no se salva nadie.



¿Y qué hacer entonces? Es imposible llenar a Bogotá de policías. E inclusive llenándolos, las autoridades parecen desbordadas y cuando cumplen con su trabajo, la honorable Justicia suelta a los bandidos que se apoderaron de la capital. El ‘quid’ del asunto está en la tecnología. Debemos acudir a ella para empezar a combatir la delincuencia.



Las cámaras de seguridad que tenemos instaladas parecen ineficientes. La velocidad con la que las imágenes se procesan para que se tomen decisiones que puedan combatir la delincuencia son insuficientes, y ello resulta crítico en esta guerra que debemos librar.



Pese a lo apretado que pueda estar el presupuesto distrital, la seguridad debe convertirse en una prioridad irrenunciable e indiscutible. Bogotá debe contratar los servicios tecnológicos de seguridad más eficientes del planeta: supervisión, control, manejo de data, resoluciones de imágenes, flujo de la información, etc...



Bogotá requiere de una red inteligente de objetos y máquinas conectadas entre ciudadanos y autoridades que generen una información que pueda ser procesada de manera expedita para la protección de todos. No hay otra solución. Ah, y una Justicia que funcione.



