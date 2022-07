Guillo: el estafador colombiano al que nadie ha querido denunciar

En el último año conocimos, a través de Netflix, las historias de dos estafadores profesionales cuyas peripecias, por llamarlas de algún modo simpático, se volvieron motivo de conversación entre todos nosotros. “Muchos brutos los que se dejaron estafar”, decíamos riéndonos de los que cayeron en las artimañas de la ‘socialité’ Anna y del timador de Tinder.

En mi caso, de tanto chiste que hice al respecto, el siguiente estafado en la lista fui yo. Así es, me estafaron sin ton ni son. Desde que me contactó el truhan por WhatsApp, debió de ver en mi foto un letrero enorme que decía: ‘Estoy listo para ser víctima de una estafa’. Lo que siguió después, por mi parte, fue una oda a la estupidez y a todo lo que tiene que hacer uno para ser timado.



Mi historia con Guillo García comenzó hace unos meses, cuando me escribió al WhatsApp y me comentó que NextU, una plataforma de enseñanza de la empresa de idiomas Open English, quería que probara uno de sus cursos. Al principio no le presté mucha atención. Le respondí cordialmente que claro que sí, pero me desentendí del asunto. Pasadas unas semanas comenzó a escribirme con más asiduidad.



Para hacer la historia corta, me habilitó un usuario de NextU, lo probé y me gustó muchísimo el producto. Se lo hice saber y me dijo que debía hacer una serie de contenidos comentando sobre lo que pensaba del curso. Le pedí una reunión con alguien de NextU para resolver unas dudas del contenido. Tras la reunión, procedí a realizar mis piezas para Instagram y las publiqué.



A Guillo nunca le pregunté en qué agencia trabajaba, ni le solicité en ese momento un contrato.



Tampoco me metí a ver sus redes sociales, pese a que la foto de perfil que tenía en su WhatsApp, la de un joven pretencioso que despierta mucha suspicacia, debió dispararme todas las señales de alerta. Me dijo que una vez la NextU le pagara, le debía pasar la factura y él me giraría 30 días después.



Pues los días pasaron, pasó el mes, y no volví a saber de él. Le escribí, y nunca respondió. Lo llamé, y tampoco. Me contacte con NextU y me indicaron que el 6 de junio le habían pagado a Guillo. NextU tampoco volvió a saber de él. Fue justo ahí cuando comencé a buscarlo por redes.



Estaba en LinkedIn y en Instagram. Decía ser el fundador de una empresa llamada Influlatam que no tiene página web, y en Instagram apareció una cuenta con este nombre que decía: Alerta de Estafa. “Este tipo me vio la cara de pendejo. Carajo”, me dije.



Mi sorpresa fue mayúscula tras publicar, en mis redes sociales, una advertencia sobre el sujeto y su compañía. Me tumbó a mí, pero que no los tumbe a ustedes. Oh sorpresa, empezaron a escribirme varias víctimas de Guillo. Una influenciadora de 633.000 seguidores, una empresa, varios microinfluenciadores, alguno que otro personaje de la farándula colombiana. Así mismo, no era un te- ma nuevo; una mujer me dijo que hace cinco años él le hizo algo similar.



¿Cómo es posible que Guillo siguiera actuando campante sin pagar por sus delitos? Nunca lo denunciaron. A las personas les da pena admitir que fueron estafadas. Ante este silencio, Guillo tumbó a una persona tras otra, dándose una vida de lujo según muestra su cuenta de Instagram.



Compañeros suyos del colegio me escribieron. “Un tipo raro, muy raro”, señalaron algunos.



“Una amiga lo denunció por acoso”, me dijo otra. “Pensaba que su vida de lujo era por su familia”, agregó alguien que lo seguía.



Guillo García se desapareció. Apagó su celular. Seguramente yo no seré su última víctima y, vista la eficiencia de nuestra justicia, nada le pasará. Pero ojalá les sirva mi experiencia para que sean más cautelosos y no cometan los errores de libro en los que caí. Y si son víctimas de una estafa, hablen, denuncien, pero no se queden cruzados de brazos.



DIEGO SANTOS

Analista digital

