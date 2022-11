¿En qué anda el Mintic de Gustavo Petro?

En estos primeros 100 días de gobierno, el Ministerio de Minas y Energía, el de Hacienda y el de Agricultura se robaron todo el foco mediático. Ha sido tal la cobertura que han recibido estas carteras que uno pensaría que en las otras entidades no ha pasado absolutamente nada. Y si bien hay ministerios que están completamente estancados, hay otros que se están moviendo y necesitan no solo mayor exposición, sino también rodearlos y brindarles más ayuda. Por ejemplo, el Mintic.

Aunque su ministra llegó un mes después de que arrancara el gobierno de Gustavo Petro, Sandra Urrutia, profunda conocedora del sector, ha ido delineando con su equipo de trabajo una estrategia muy seria para llevarle finalmente una conectividad decente, y competitiva, al 85 % de la ciudadanía. No solo eso, en apenas 60 días ha logrado ir recuperando la imagen de una entidad maltrecha que el gobierno anterior dejó convertir en un centro de hampa y corrupción.

Importantes cabezas del sector coinciden en que Urrutia tomó el liderazgo de buscarlas para entender las necesidades de la industria y articular de esta manera un Plan Tic serio y coherente. Asimismo, sin gran pompa mediática, la ministra ha recorrido varios departamentos para reunirse con comunidades, ciudadanos, empresarios, alcaldes y gobernadores a fin de explicarles los dos ejes fundamentales sobre los que se moverá su cartera: conectividad y alfabetización digital para disparar la productividad y sostenibilidad del país.

En este sentido, Urrutia se ha ido ganando el respeto y el oído de la industria, en gran parte porque no ha acudido a la confrontación, sino a un diálogo en el que ha mostrado con claridad –la ventaja que tiene quien sabe de lo que habla–, las prioridades del Gobierno y ha explicado sin rodeos los programas que va a desarrollar para cumplir con los objetivos.

Uno de estos programas es el de desburocratizar los procesos para ser una cartera mucho más ágil, no solo a nivel interno, sino en su relacionamiento con el ciudadano y con las empresas. Muchas han sido las críticas que apuntan a que en los últimos años Mintic se volvió una entidad excesivamente formal, inoperante y engorrosa.

Aún el público no conoce cómo será el Plan Tic, pues este depende de Plan Nacional de Desarrollo, que se conocerá en febrero. No obstante, el Mintic ya ha implementado algunos pilotos en varias zonas del país para no arrancar de cero una vez se conozca la hoja de ruta digital, cuyo objetivo crítico es reducir la brecha digital que aún existe entre los colombianos, sobre todo sin descuidar regiones como el Amazonas, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.

Una conectividad eficiente y robusta es algo que viene reclamando la ciudadanía desde hace muchos años, pero diversos factores han impedido que se logre en su totalidad. El gobierno Petro va a contar con la fortuna de renovar el 70 % del espectro en los próximos años, lo que le permitirá acordar con operadores unas metas lo suficientemente ambiciosas que representen un gran avance para el país en materia TIC.

Ahora bien, a la ministra le están pidiendo que no descuide su departamento de Transformación Digital, en el que al escribir esta columna no había nombrado a un jefe de ese viceministerio. La transformación digital es una pieza clave para cumplir con el plan 360 que se tiene en mente. Así mismo, hay quienes le advierten a Urrutia que entienda que no se puede recostar solo en ser técnica, sino que también ha de sacar a relucir su lado político.



“Va por buen camino, pero es necesario que haga sentir más su voz y sepa moverse en los corredores políticos de la Casa de Nariño”, me señaló un importante ejecutivo de la industria que habló bajo condición de anonimato. Para ello es imperativo que apoyemos entre todos a esta cartera.

DIEGO SANTOS

Analista digital

