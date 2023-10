El inexistente mundo digital de Germán Vergas Lleras

A la hora en la que usted esté leyendo esta columna, el país ya tendrá el panorama completo de lo que aconteció en las elecciones regionales. ¿Ganó Galán en primera? ¿Dio Bolívar la sorpresa? ¿Se trepó Upegui en Medellín como lo anunciaban las encuestas inventadas de Daniel Quintero? ¿Le dio Andrés Julián Rendón la victoria al uribismo por primera vez en Antioquia? A todas estas preguntas, usted ya tiene la respuesta, salvo que viva en Narnia desconectado, que no sería una mala idea.

Como era de esperar en la jornada de ayer, la mayoría de las columnas de opinión eran sobre los comicios. Pero hay una que me llamó mucho la atención, la de María Isabel Rueda en este periódico, en la que comienza a barajar los nombres de los posibles candidatos que le van a disputar la presidencia al Pacto Histórico en 2026. Pero de esta me atrapó un párrafo en particular.

“Está el eterno Germán Vargas Lleras, sobre quien nadie pone en duda su extraordinario conocimiento del Estado. Es probable que si no surgen con fuerza nuevos candidatos, pueda haber un mano a mano entre Vargas y María Fernanda Cabal, que seguro estará en la contienda. El problema de Germán es que sus votos están entre los mayores de 50, pero tiene muy pocos entre los jóvenes”, escribió Rueda.

Probablemente muchos de quienes la hayan leído habrán estado de acuerdo con esta afirmación, pero hay una verdad absoluta en una de las frases de Rueda y sobre la que se debería escribir otra columna. La del escaso apoyo que tiene Vargas Lleras entre los jóvenes. Si el exvicepresidente anhela ser el primer mandatario algún día, la llave de la Casa de Nariño está precisamente en ese segmento de la población, a la que, pareciera, le importa más bien poco llegar.

Aunque Vargas Lleras no haya dicho que aspira a ser presidente, ha venido teniendo un papel muy activo en la política colombiana en los últimos meses, particularmente desde su columna dominical en EL TIEMPO y en los recorridos que ha hecho por todo el país, en los que se ha reunido con sus bases y políticos importantes. Tristemente, nada de eso le va a servir si no entiende cómo se está comenzando a hacer la política hoy, sobre todo entre los jóvenes.

Digital ya es una realidad. No es una apuesta de futuro. Muchos de los vencedores de los comicios de ayer ganaron por sus estrategias digitales, y unos pocos lograron desarrollar una conexión con la juventud gracias al desparpajo que desarrollaron en los videos que subían a redes sociales. Diría que ningún candidato entre los cientos que hubo no hizo algo en digital.

El gran problema de Vargas Lleras es que le importa un comino digital. Y en digital es donde están los jóvenes (18-30). Y los no tan jóvenes también (31-40). Las cuentas digitales de Vargas Lleras apenas se limitan a subir las columnas que escribe y de vez en cuando se ve una foto de él en algún evento. En WhatsApp, los domingos, comparte su columna a una lista de distribución, pero su participación en grupos es nula.

Qué lástima, porque al igual que millones de colombianos, pienso que Vargas Lleras es el presidente que necesita Colombia, pero eso será una utopía si él no le apuesta a una gran estrategia digital de ahora en adelante.

De todos es conocido que Vargas Lleras es terco, y es muy llevado de su parecer. Está bien, no le ha ido mal en la vida, pero desde aquí me atrevo a señalar que se olvide de ser presidente si no está en digital, no existe, por más que se mueva como nadie en la política tradicional. Ojalá el equipo de asesores que tiene lo hagan replantear su camino de aquí a 2026. Sorprende que él sea tan malo en digital cuando tienen una nave impresionante manejando la cuenta de Cambio Radical.

En fin, vamos a ver cómo comienza a desarrollarse esta campaña presidencial que arrancó ayer.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En X: @DiegoASantos

