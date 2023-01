El Gobierno destrozó mi empresa

“Soy colombiano. Me divierto y tengo muchos amigos. Voté por Petro. La vida cambió tras eso. El Gobierno me arrebató todo. Destrozaron mi empresa. Me despojaron de todo. Estoy arruinado. Se apropiaron de mi plata y de mi futuro. Se quedaron con mi vida”.

“¿Por qué te arruinaron?”.

“Porque era un patriota. Defendí mi país. Les dije no a las drogas y al crimen”.

Lo que acaban de leer no fue escrito por mí. Se trata de un relato elaborado por la inteligencia artificial (IA) ChatGPT a partir de unas palabras que le digité (colombiano, divierto, amigos y Petro). Esta tecnología es la que hoy está en la boca de todo el mundo. Si usted no la conoce, muy pronto sabrá de ella.

ChatGPT es un sistema –basado en modelos neuronales del lenguaje– que le permite a la IA elaborar cuentos, informes, historias poemas, libros, artículos, textos para redes sociales o blogs y exámenes, entre tantas otras cosas, por orden de un humano.

Aunque no estamos hablando de una tecnología nueva, fue la empresa OpenAI la que le dio todo el impulso. En noviembre del año pasado, OpenAI presentó ChatGPT-3 y todo el mundo quedó descrestado con los avances del sistema. Las capacidades del modelo deslumbraron y llevaron a muchos analistas y expertos a señalar tajantemente: estamos presenciando el comienzo de una nueva era en la que los humanos vamos a trabajar de una manera más eficiente y el todopoderoso motor de búsqueda de Google tiene sus días contados.

Sin duda alguna, quienes hemos podido acceder a ChatGPT hemos quedado alucinados. Es cierto que la tecnología está aún muy lejos de ser perfecta, pero el progreso que ha tenido es brutal. En España, el sistema aprobó el examen colegial previo a la entrada a la universidad, la Selectividad. El diario ‘El País’ hizo un experimento con la materia de Historia e introdujo las preguntas para que ChatGPT las respondiera. Las respuestas fueron entregadas a tres profesores y el resultado global fue aprobado, aunque por los pelos (5,5 sobre 10).

En un pódcast gringo, los dos presentadores arrancaron la introducción de uno de sus capítulos con un guion hecho por ChatGPT. Solo quienes los han seguido a ellos a lo largo de sus más de 200 capítulos sabrían que había algo raro en el diálogo entre ellos, pero para un incauto que entra por primera vez a oírlos suena a una conversación muy normal.

Los optimistas avizoran un futuro en el que todos los trabajos que requieren creatividad para elaborar textos serán reemplazados por ChatGPT. Los correos electrónicos laborales, las noticias, los libros, los guiones de películas y de telenovelas podrán ser escritos por la IA. Algunas compañías se frotan las manos ante la posibilidad de reducir costos.

No obstante, los riesgos de ChatGPT deberían generarnos mucha preocupación. La tecnología en sí puede tener fines muy nobles, pero, como ha pasado con tantos otros desarrollos tecnológicos, cuando estos caen en manos equivocadas, los daños que pueden provocar son monumentales. ¿O no les parece que las redes sociales nos han debilitado como sociedad?

Un analista de datos y un experto en seguridad tecnológica señalaron en una columna en ‘The New York Times’ la semana pasada que ChatGPT podría terminar secuestrando la democracia. La infinita capacidad de la IA de crear cientos de mensajes de desinformación es de tal magnitud que manipular masas va a ser más fácil que nunca.

Si muchos de ustedes ya estaban preocupados por la desinformación de redes, los ‘deepfakes’ y los ‘bots’, ahora súmenle un nuevo factor que tiene un potencial dañino tremendamente superior a los anteriormente mencionados. Esto apenas comienza. Hoy, ChatGPT nos deslumbra como pocas cosas, pero deberíamos pensar a largo plazo y pedirles a los gobiernos que regulen a tiempo y no cuando sea demasiado tarde.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En Twitter: @DiegoA Santos

