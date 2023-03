El futuro de TikTok

Con más de mil millones de usuarios y unas tasas de crecimiento de audiencia muy superiores a las de sus rivales, pensar que TikTok se puede acabar es absurdo. Como lo señaló hace poco The Wall Street Journal, esta red china se ha convertido en la plataforma predilecta de todo el mundo. No obstante, el próximo 23 de marzo es una fecha muy importante para su futuro. Su CEO, Shou Zi Chew, se sentará en el Capitolio de los Estados Unidos para responder a las inquietudes que tienen los congresistas del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes sobre la privacidad de la plataforma.

En las últimas semanas, Estados Unidos, Canadá y la Comisión Europea han venido prohibiendo el uso de TikTok en los dispositivos móviles de sus funcionarios, a todos los niveles. ¿La razón? Consideran que hay niveles inaceptables de privacidad y seguridad en la aplicación. En otras palabras, creen que TikTok espía a través de la aplicación para entregarle esa información al Gobierno comunista chino.



Que esto sea cierto o no, aún no se ha podido comprobar, por más acusaciones o teorías conspirativas que se hayan lanzado. TikTok está en la mira global por ser una empresa china cuya sede central está en Pekín. El vertiginoso ascenso de esta red social a nivel mundial, en todos los grupos poblacionales, la convirtió en el foco de atención. Durante su presidencia, Donald J. Trump advirtió que bloquearía su uso en Estados Unidos, amenaza que no concretó.

Ido Trump, Biden optó por una postura más benévola y le dio un respiro, pero la creciente tensión entre China y la Casa Blanca desencadenó nuevamente la ola de suspicacias. No es descabellado que de continuar la escalada de tensiones diplomáticas entre China y Occidente, norteamericanos y europeos terminen prohibiendo el uso de TikTok a sus conciudadanos.



¿Cuál es el pánico hacia TikTok? La entrega de información confidencial de países occidentales a Pekín. Expertos aseguran que no hay aplicación que conozca mejor a sus usuarios que TikTok. El nivel de profundidad y de permisos que da el usuario para usar la red es casi que infinito. Y TikTok, lamentablemente, aún no ha podido demostrar que su operación sea independiente y ajena al Partido Comunista Chino.



Por eso la reunión de Shou, el CEO de TikTok, ante el Congreso estadounidense es tan importante. En juego hay muchas cosas, no solamente la viabilidad de una empresa que factura más de 10.000 millones de dólares al año y que contribuye con el 9,4 % de los ingresos de su casa matriz, ByteDance, sino también la defensa de la libertad de expresión de la que tanto se jactan Washington y la Unión Europea. Las capacidades de espionaje de TikTok son iguales a las que tienen Facebook, Instagram, o WhatsApp.

La venta de las operaciones gringas de TikTok a un conglomerado estadounidense parece ser lo que está buscando Washington. Esto, en principio, calmaría al Gobierno y al Congreso. ¿Pedirán lo mismo los europeos?



TikTok ha lamentado la postura de la Casa Blanca: “Estamos decepcionados por todo lo que está sucediendo, por el impacto tan negativo que todo esto tiene sobre derecho a la libertad de expresión que tienen millones de estadounidenses que usan y aman TikTok”.



No obstante, más allá de esta guerra geopolítica en la que TikTok se vio inmersa sin quererlo, cada día parece crecer más la preocupación de padres de familia sobre el efecto negativo del uso de la aplicación entre sus hijos. Adicción, depresión, ansiedad, angustias son algunas de los problemas que están empezando a tener los menores que abusan de la aplicación. Ojalá toda esta pelea política sirva para que como sociedad le exijamos a TikTok una mayor responsabilidad para con sus usuarios, que hagan lo que las redes estadounidenses nunca quisieron hacer: cuidarnos y protegernos.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En Twitter: @DiegoASantos

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO, aquí)