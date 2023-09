El diálogo no es posible con el Petro de X

Cada vez son más las voces que lo anuncian alto y fuerte: dialogar con el Presidente es un imposible. Y no porque no se haya tratado. El sector privado, por poner el ejemplo más claro, y parte de la sociedad civil han hecho uso de cuanto puente de comunicación hay para llegarle a Gustavo Petro y decirle “aquí estamos listos a construir el cambio con usted”.

Pero esto no ha sido posible. Y es que confiar a estas alturas en la idea de un acuerdo nacional con él es casi tan ingenuo como creer en la palabra de un mitómano. En el reciente Festival de las Ideas 2023, organizado por Prisa Media, y en el que asistieron inclusive poderosísimas voces del Gobierno, varios empresarios señalaron que se sentían hablando con una pared. En el sector energético, en el de la salud y en el pensional, los jefes de esas carteras se han negado a dialogar ampliamente y con mente abierta con los privados.

Es cierto que ha habido reuniones en varias ocasiones, que hay ministros que trabajan muy bien con las empresas de su rubro, pero en los grandes avances, en lo estructural, Petro viene jugándole a la imposición. Por eso uno observa ministros tan pendencieros como el de Salud y el de Minas y Energía, quienes en varias ocasiones, a puerta cerrada, han dicho que el cambio, palabras más, palabras menos, se hace o se hace, a las buenas o a las malas.

Pese a lo anterior, aún hay muchos empresarios que insisten en el diálogo, en la necesidad de concertar, de adaptarse. Ante tal posición, me pregunto: ¿dialogar con quien no quiere dialogar? ¿Concertar con quien quiere imponer? ¿Adaptarse a quien quiere adoptar un modelo que va en contravía del libre mercado, que es la esencia del modelo sobre el que sobreviven las empresas? ¿De veras son tan ingenuos o todo es válido con tal de que cuadren las utilidades?

Apenas un día después del panel de empresarios, el presidente Petro escribía un ‘post’ en X en el que prácticamente señalaba al sector empresarial de ser un genocida del pueblo colombiano. No es la primera vez que se refiere así a las empresas. Su narrativa contra el sector productivo, tan eficiente como dañina, ha ido calando entre el pueblo y a medida que vayan saliendo las reformas, las empresas serán cada día más insignificantes dentro de la estructura de la sociedad, como lo son hoy en Venezuela, Argentina, Cuba o Nicaragua.

Reflexionaba en el Festival de las Ideas el periodista Alejandro Santos sobre el X (Twitter) del Presidente, preguntándose si los trinos de este no iban en contravía de la construcción de ese gran acuerdo nacional del que tanto se habla. El senador Iván Cepeda, con mucho pragmatismo, señaló que debíamos continuar en ese diálogo a sabiendas de que el mandatario, ni los opositores, iban a dejar de trinar con las vísceras. No es lo ideal, pero esto en X no va a parar, indicó.

Y sí. Hay una realidad que unos la tienen clara y otros no. Del lado del Gobierno saben el modelo de país que quieren y el Presidente está haciendo todas las jugadas necesarias para lograrlo, incluso la de sembrar una narrativa de inquina en redes para distraer a la opinión pública. El sector privado, roto entre ellos, sabe lo que quiere defender pero no sabe lo que quiere, ni tiene idea del verdadero poder que tiene.

Y esto nos lleva nuevamente a instar al sector privado a que se cohesione y cree narrativas firmes, que no le tenga miedo a instaurarlas en redes sociales y en grupos de WhatsApp y en Telegram. El Gobierno ya maniató a las Fuerzas Militares, entregándoles el territorio a Eln y a las Autodefensas Gaitanistas y está debilitando a las instituciones cada día más. Los únicos que aún se sostienen y pueden ponerle un muro de contención a este individuo corrosivo y antidemócrata son los empresarios. No se arrodillen ante alguien que los va a acabar. No ustedes, por favor.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En X: @DiegoASantos

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO, aquí)