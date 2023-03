El acoso y derribo digital de Petro a sus contradictores

A los sátrapas les sienta muy mal la crítica. En su profunda vanidad, de la que viven embriagados, no toleran el disenso. En esta era digital presumen de demócratas mientras soterradamente usan todos los medios posibles en internet para socavar y destruir a cualquiera que les lleve la contraria, sin importar si es un medio de comunicación o un ciudadano común y corriente. Gustavo Petro no es novel en estas lides, pero sí hábil, muy hábil. ¿Inteligente? Un abusivo nunca será inteligente.

Para entender el perverso y sucio tejido digital que ha elaborado el círculo cercano del mandatario colombiano, hay dos libros que nos aproximan bastante a la estrategia. ‘La era de los líderes autoritarios’, escrito por el periodista británico Gideon Rachman, y ‘Cómo luchar contra un dictador’, de la premio Nobel de paz filipina, la periodista María Ressa. Ambos ejemplares están en las distintas librerías del país.

En el libro de Rachman, este cuenta en el prólogo cómo Facebook y Twitter han sido las herramientas idóneas para socavar el papel de los medios tradicionales como árbitros de la verdad y convertir su imagen en generadores de ficción informativa. Petro lo llama relatos periodísticos. Vladimir Putin, Andrés Manuel López Obrador, Narendra Modi, Jair Bolsonaro y Xi Jinping, entre otros, son apenas precursores de lo que el Presidente está comenzando a ejecutar en nuestro país.

En las últimas semanas, el líder del Pacto Histórico incrementó desde su cuenta de Twitter los ataques contra la prensa, ensañándose en particular con el portal digital ‘La Silla Vacía’, que ha sido muy crítico con su gestión. Lo ha hecho de una forma muy diplomática, inclusive publicando un comunicado en el que reafirma su respeto por la prensa y condena la visceralidad de algunos de sus seguidores.

Sin embargo, el daño quedó, con un efecto posterior demoledor: insultos, desprestigio y hasta amenazas. Esto sin mencionar las acciones jurídicas que eventualmente vendrán y podrían ahogarla.

En paralelo, dos ejércitos se mueven al son de los trinos de Petro. Sus granjas de ‘bots’, desde donde se lanzan los ataques y amenazas directas, para intimidar y generar terror, y por otra parte, los nodos de influencia, con el exsenador Gustavo Bolívar y el representante Wilson Arias a la cabeza. Este último, con un discurso ramplón y mediocre que en cualquier país educado sería tomado como una bufa, profundiza el discurso de odio que busca Petro.

“Se les dijo, se les recomendó, se les advirtió: los medios de comunicación hegemónicos se vienen en contra de Petro. Defienden el ‘statu quo’. Las reformas afectan los intereses de sus dueños. El establecimiento no se queda quieto y conspira contra Petro. ¡A disputar el consenso!”, escribió Arias el fin de semana en Twitter. ¿A qué horas discrepar y criticar se convirtió en una conspiración?

Por su parte, en ‘Cómo luchar contra un dictador’, la nobel filipina detalla la brutal persecución que sufrieron ella y su medio digital, ‘Rappler’ (una especie de ‘La Silla Vacía’ asiática), por sus críticas al régimen de Rodrigo Duterte.

“En una autocracia, el contrincante de un periodista es el Estado, que es el que establece las políticas, controla la Policía... Siente la necesidad de controlar el mensaje para poder sobrevivir. Su existencia depende de asegurar que toda noticia tenga una sola cara”, escribe Ressa. ¿Les suena?

Con toda la plata del contribuyente en su bolsillo, y manejada a su antojo, los líderes autócratas crean ejércitos de comunidades digitales, verdaderos y falsos, para generar millones de contenidos para construir, sin freno alguno, la realidad que quieren. Petro lo tiene claro.

¿Y entonces? Los únicos que pueden hacer algo parece que optaron por ejercer el papel de Neville Chamberlain. Y eso, hasta donde yo recuerdo, no terminó bien.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En Twitter: @Diego ASantos

