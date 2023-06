El 20 de junio marcharé porque Colombia no se fundó el 7 de agosto de 2022

Que Colombia no es un país perfecto, no, no lo es. De hecho, está muy lejos de serlo. Que Colombia cuenta con unos niveles de inequidad, pobreza e injusticia indignantes, así es, y es algo que traspasa lo bochornoso y es una deshonra que debería caernos a todos. Que Colombia está atrapada en el interminable bucle de una corrupción sangrante y lacerante, también, y tristemente la votamos a conciencia elección tras elección. La última contienda presidencial pareciera no haber sido la excepción.

Sí, Colombia es una nación repleta de defectos, con unos problemas tan complejos y profundos que pasarán siglos antes de que tengamos un país que haya sanado sus heridas y sea próspero. Las falencias que tenemos están más que diagnosticadas, pero gobierno tras gobierno, hemos sido incapaces de trazar una hoja de ruta colectiva para superarlas. Entre una mezcla de mezquindad, ceguera e ineptitud, nos hemos vuelto expertos en dinamitar cualquier esfuerzo por mejorar. Nos volvimos la tierra del si-no-lo-hago-yo-no-dejo-que-los-otros-lo-hagan.

Ahora bien, no recuerdo gobierno alguno que haya sido tan desobligante, tóxico y peligroso con el país como lo ha sido el de Gustavo Petro. Como si incendiar el país y detonar la economía no hubiese sido suficiente en 2021, con una ola de violencia ciudadana que destruyó ciudades enteras como Cali, decidieron apoderarse de las narrativas en redes sociales para crucificar, sin piedad, a cuanto detractor tengan.

Curiosamente, su enorme incompetencia para gobernar y lograr consensos contrasta con el impecable manejo que le han dado, y le están dando, a su estrategia de comunicación en redes sociales. Han resultado siendo una máquina perfecta. Les ha ayudado, eso sí, el uso de recursos públicos para pagar a un nutrido equipo de personas que tienen una sola misión: sembrar odio contra sus opositores para desatar una lucha de clases que justifique las arbitrariedades de Petro y el Pacto Histórico.

En los últimos meses, no obstante, a su fórmula de redes de ataque, calumnia y difamación le han sumado una bastante interesante, la de la victimización. Desde sus múltiples bodegas, que arrastran a otro sinfín de cuentas orgánicas y de artistas que opinan desde las playas de Miami, han ido regando la bola de que hay un complot en su contra por parte de unos grupos poderosos que quieren darle un golpe de Estado para acabar con el cambio.

Petro nos ha querido convencer, en sus discursos y en las redes sociales, que la Colombia de antes del 7 de agosto de 2022 era un país de corruptos y paramilitares y que con su llegada nacía una nueva Colombia. Él, tan impoluto. La anterior era un deshecho, inútil e inservible. La de él, una Colombia potencia mundial de la vida, de la economía, de lo social y de la justicia. Esa caricaturesca y populista narrativa ha ido alimentada con un discurso de odio, de mentiras, de saña y de cizaña.

Los trinos del presidente, sus comunicados, sus pronunciamientos, parecieran hechos desde las montañas de Colombia, y no desde la Casa de Nariño, institución que se le debe a los 50 millones de colombianos.

Pero todo tiene un límite, y desde las mismas redes sociales ha ido cogiendo fuerza un movimiento ciudadano harto de la ruindad presidencial. De ahí sale la convocatoria a marchar mañana 20 de junio en todas las ciudades del país. Cada uno ha expresado una razón distinta para marchar. Ningún político se ha apoderado de la convocatoria.

Yo saldré a la calle porque Colombia ha sido la suma de los esfuerzos de muchos que lo dieron todo por Colombia, personas que no mataron, ni secuestraron, ni violaron a mujeres ni a menores. Colombia no es un paraíso, pero tampoco es la bazofia que nos vende Petro. Colombia no nació el 7 de agosto del año pasado.

DIEGO SANTOS

Analista digital

DIEGO SANTOS

Analista digital

