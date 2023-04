Donde los celulares no existen

Escribo esta columna sentado en uno de los muchos bancos negros que hay en Corferias. Me encuentro al lado del pabellón 6 y frente a mí hay una fila larguísima de jóvenes a los que se les nota un entusiasmo contagioso. El cielo está cubierto y amenaza lluvia, pero esta nunca llega.

Un joven que no debe tener más de 25 años, vestido con un saco cuello de tortuga negro y un gorro de lana que le cubre la mitad de las orejas, tiene dos libros en sus manos. Lee uno de ellos. Detrás de él hay una pareja de jóvenes también leyendo. No levantan la mirada de las hojas. Un poco más atrás, una señora con una chaqueta de la Panamericana arrastra un carro de compras lleno de libros y una multitud la rodea. Ella recibe billetes y devuelve libros a cambio.

Continúo viendo la fila, que calculo puede llegar a unos 400 metros, y me comienza a llamar la atención algo. Nadie está mirando el celular. Repito. Nadie está mirando el celular. Ni siquiera para tomarse una selfi. La mayoría tenía un libro de tapa dura en la mano, del mismo autor. Otros hablaban. ¿Y no que los jóvenes no hacían más sino perder el tiempo con el celular?

Me acerqué a una joven y le pregunté el porqué de la fila. “El conversatorio de Mario Mendoza”, dijo. Les eché un vistazo a los libros, y sí, todos eran de Mendoza. “¿Y por qué no leen sus libros en digital?”, le pregunté a la mujer. ‘Y a usted qué le importa, viejo sapo’, supongo que pensó. Total, no me respondió. Seguramente le parecí un idiota.

Ya habrán deducido que estoy describiendo un momento de la Feria del Libro, que se celebra por estos días en Bogotá, en Corferias. Ensimismado como ando siempre con mi celular, o en el computador –tanto que estoy escribiendo en él desde la Feria–, el sábado me dio por tomarme toda la jornada para observar a la gente. Y me encontré con la sorpresa de esta larga fila.

Pero no fue un caso aislado. Cuando asistí a varias charlas y recorrí algunos de los pabellones, las personas no estaban con la cabeza gacha mirando el celular. Todo giraba en torno a los libros o a los conferencistas. ‘¡Qué exagerado!’, dirán ustedes. No, así lo viví, así lo vi. Ni siquiera en los espacios de comida. Familias enteras comiendo lechona, mamona y empanadas colombianas charlaban y miraban el programa del día para ver a qué charla iban a ir.

El sábado fue un lindo recordatorio de que la vida sin celular puede ser muy enriquecedora. Ver personas, analizarlas, como hacen franceses que se sientan en los cafés mientras los transeúntes pasan frente a ellos. Sin darnos cuenta, el tiempo se nos está yendo con la cabeza gacha. Bendita Feria del Libro que me devolvió, en el buen sentido, 30 años atrás, cuando nuestra interacción no estaba sujeta a un dispositivo electrónico.

Claro que en medio de todo romanticismo siempre hay algo que se tuerce. Siempre. Sobre las 4 de la tarde, caminaba con mis hijas y eché en falta mi celular cuando llegamos al lugar de firmas del ‘youtuber’ Ami Rodríguez. Ni en un bolsillo, ni en otro ni en la maleta del computador. Un habilidoso amigo de lo ajeno me lo sacó del ‘blazer’. El identificador de Samsung detectó el aparato en la calle 13 con carrera 16. Al parecer, ahí llegan todos los celulares robados de la capital. Y aunque las autoridades lo saben, les ha costado hacer algo al respecto.

Sobra explicarles que mi momento de observación y reflexión se detuvo de inmediato. Comenzaron entonces azotes de zozobra, de ansiedad, de sentir que estaba desconectado del mundo. Qué paradoja, cuando mirando a las personas y escuchándolas estaba más conectado que nunca. Me sentí lástima, porque mis hijas me vieron en esos momentos y el mensaje que les transmití fue el de un papá adicto. ¿En qué momento nos succionó tanto el universo digital? ¿Existe una salida? Sí, pero ¿la queremos tomar?

DIEGO SANTOS

Analista digital

En Twitter: @DiegoASantos

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO aquí)