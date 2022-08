Con #hashtag o sin #hashtag: he ahí un gran dilema

El director de ‘6AM’ de 'Caracol Radio', Gustavo Gómez, puso sobre la mesa un debate interesante que tiene mucho de dónde cortar: “Estoy algo agotado de los numerales y su dinámica que no le sirve a @6AMCaracol, sino a Twitter… Hay vida más allá de los numerales”, señaló Gómez en un trino con el que anunció que su programa no iba a entrar más, de momento, en la dinámica de los numerales.

Carlos Cortés, exgerente de políticas públicas y relaciones gubernamentales de Twitter en América Latina, estuvo de acuerdo con el periodista: “En realidad, a nadie le sirve ese tic del ‘hashtag’ del día con el que anda la radio. Puro ruido. Puro trámite de ponerse a sonar. Ser tendencia para ser tendencia. Buena decisión”.



Pongámonos en contexto. Desde hace unos años, las emisoras noticiosas de radio comenzaron a darle mucha importancia al tema de los numerales en Twitter. Casi todos los programas, con disciplina marcial, acordaban, y siguen acordando, en sus consejos de redacción, el ‘hashtag’ del día siguiente. “A esta hora somos tendencia número uno…” se volvió la frase aspiracional de cada equipo. Y así, hasta la fecha.



El alto en el camino de ‘6AM’ de Caracol Radio sirve para hacerse varias preguntas: ¿son buenos los numerales o no? ¿Se volvieron los medios esclavos de Twitter o, por el contrario, han sido fundamentales en el aumento de audiencias? ¿Qué ha ganado el periodismo participando en esta carrera de ser tendencia? ¿Son oyentes quienes participan en el numeral? ¿Es Twitter el único beneficiario de todo esto? ¿Qué rentabilidad económica obtiene el medio del numeral?



Los numerales son útiles para agrupar conversaciones sobre un tema. A su vez, cuantas más personas participen en él, más probabilidades tendrán en convertirse en tendencia. Al volverse tendencia, entran en la sección de ‘Trending Topics’ de Twitter y de esta manera quedan expuestos ante los ojos de cientos de miles de usuarios que navegan en esa sección y se verán tentados en sumar su opinión al numeral. El interrogante es: ¿sintonizan estas personas la emisora cuando se encuentran con el numeral o su acción se limita a opinar y ya?



Dice Yamid Amat que el periodismo es escuchar e informar, informar y escuchar. En Twitter no se escucha. Al contrario, se insulta, se desinforma, se acosa, se maltrata. De cierta forma, los medios, al entrar en la dinámica a la que los invitó Twitter, han contribuido a elevar la crispación que se ve en redes. No lo han hecho adrede, pero sí se han vuelto parte del problema, y la obsesión de los numerales no ayuda.



El ‘hashtag’ inicialmente nació para atender coyunturas muy puntuales. El mundial de fútbol, una noticia de gran impacto, una campaña social o alguna emergencia. Pero con el paso del tiempo se volvió de uso recurrente y perdió su encanto. Sin embargo, Twitter, en su constante y dolorosa lucha por sobrevivir, vio en los numerales una herramienta para enganchar a los usuarios y mantenerlos en la plataforma, cual jugadores empedernidos en casinos.



El periodismo colombiano es, sin lugar a duda, uno de los más serios, importantes y valientes de América Latina. Es, de hecho, una referencia. Tal vez por ello, sus medios deberían tener un debate serio sobre el verdadero poder y conveniencia de los numerales.



Ante las preguntas arriba planteadas, la respuesta solo la tienen los medios. No es esta una columna para macartizarlos ni restarles importancia, sino para darle eco a la invitación que hace Gustavo Gómez a cuestionarnos si el periodismo, y por ende la sociedad, se está beneficiando de ellos, de saber qué tan importantes son para la labor periodística, que no es otra que la de informar y escuchar.



A lo que no podemos llegar es que el numeral se convierta en algo más importante que la noticia que lo creó.



DIEGO SANTOS

Analista digital

En Twitter: @DiegoASantos



