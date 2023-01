¿Cómo arranca este 2023 en el mundo tecnológico?

El 2023 arranca como cerró el 2022, con Elon Musk como principal acaparador de análisis y titulares. No hay día en el que no figure el excéntrico multimillonario en medios tradicionales y portales noticiosos por algo relacionado con su errático comportamiento al mando de Twitter y con el descalabro de su fortuna personal por el desplome de las acciones de Tesla.

El 6 de enero, sin ir más lejos, Twitter anunció una nueva ronda de despidos en dos de sus sedes más importantes, Dublín y Singapur. Los empleados perjudicados pertenecían al equipo de moderación de contenido, aquel que vela por mantener las formas y el respeto en la plataforma. ¿Cómo pretende entonces Musk combatir la desinformación, el acoso y el discurso de odio en la plataforma si continúa cercenando el equipo que está llamado a cumplir con esa función?

Probablemente Twitter será la red social que genere más titulares en este 2023, y quizás no por cosas buenas, sino para certificar su defunción. Musk solo necesito de un par de meses para lanzar al pájaro azul por un despeñadero, no sin antes cortarle las alas al lánguido animal. Amanecerá y veremos.

Pero Twitter y Musk no son el único hecho importante que está ocurriendo en estos albores de enero. En China, el Gobierno decidió legislar para restringir la producción de los ‘deepfakes’, una forma de inteligencia artificial que permite generar videos falsos, pero bastante creíbles, de personas reales, a través de algoritmos no supervisados.

China se convierte así en el primer país del mundo en regular una de las prácticas más perturbadoras y peligrosas que permite la inteligencia artificial. Tristemente, los ‘deepfakes’ se han convertido en una amenaza frontal contra la democracia y en el mundo occidental poco se ha hecho para poner límites necesarios.

Otra de las discusiones que están acaparando interés es la de la tecnología ChatGPT, un revolucionario modelo de lenguaje de inteligencia artificial que salió en noviembre. Se trata de una tecnología tan sofisticada que le permite a una máquina procesar grandes cantidades de texto y aprender a redactar artículos o ensayos como si los hiciera un ser humano. Tan perfecta es que en los colegios de Nueva York, los profesores han prohibido su uso.

Pero la discusión que se está dando no es esa, sino si estamos ante el principio del fin del monopolio de Google Search, sobre todo ante rumores de que Microsoft tiene previsto integrar ChatGPT a su motor de búsqueda Bing. ¿Llevará ChatGPT a replantear la manera como operan los motores de búsqueda, a generar una interacción entre humano y máquina nunca vista?

Otra de las noticias que lograron colarse en los últimos días es la solicitud de prohibir TikTok en Estados Unidos, luego de haberse conocido que la empresa matriz de la red social china (¡en Colombia pasó de tener 14 millones a 26 millones de usuarios en un solo año!), ByteDance, ha estado espiando a algunos periodistas norteamericanos. El expresidente estadounidense Donald Trump había mostrado preocupación con respecto a la red anteriormente, pero las amenazas de cierre nunca llegaron a buen puerto.

Y ya para ir cerrando, no podemos dejar de lado la feria de electrónica más importante del mundo, el CES 2023, que se celebró en Las Vegas. Según un informe de ‘The Washington Post’, el evento sigue siendo un lugar en el que anuncian y lanzan múltiples productos con grandes lagunas en seguridad y en privacidad, lo que parece empeorar cada año frente al periodo inmediatamente anterior.

Quitando a Musk de la ecuación, parece ser que la inteligencia artificial mandará la parada noticiosa no solamente en 2023, sino en los años venideros. No en vano, esta será la que determine gran parte de la forma como viviremos nuestras vidas en un futuro no muy lejano.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En Twitter: @DiegoASantos

