Columna desde el año 2050

Hace 16 días cumplí 71 años. Cómo ha cambiado el planeta desde la triste y nefaria década de los 20, en la que yo era columnista en EL TIEMPO y mis escritos todavía se imprimían en papel. Hoy todo está digitalizado y es casi imposible encontrar publicaciones de papel en Colombia, puesto que ya son solo digitales y ‘holográficas’.

¿Holográficas? Sí, como lo leen. A finales de los 30, los chinos, dueños del mundo, desarrollaron en Taiwán, su capital tecnológica, un dispositivo con forma y tamaño de un botón grande desde el que se emitía un avatar que narraba y comentaba las noticias del día, entre otras cosas.

Aunque al principio resultó ser un aparato costoso, al que solo tenían acceso muy pocas personas del Partido Comunista Chino, con el paso de los años Pekín permitió que se convirtiera en un producto de consumo masivo en todo el mundo. A buena hora pasó, porque los medios de comunicación, que estuvieron al borde de su desaparición en los 30, encontraron en el ‘HC1.1X’ un salvavidas para continuar operando. No contaron con esa suerte leones, elefantes, ‘bulldogs’ franceses y otras tantas especies de animales, hoy extintas.

Me imagino que andan con miles de preguntas sobre cómo está Colombia en 2050. Se preguntarán si logramos la ‘paz total’, que estaba tan de moda en los 20.

No, lamentablemente la guerra continuó. No recuerdo muy bien los nombres de los grupos armados de esa época –aún no hay cura contra el alzhéimer–, pero hoy son otros y no se esconden en las montañas de Colombia, sino que están dispersos entre los hogares y hacen guerra cibernética. Las balas dieron paso a los bits, y los muertos, a impactos económicos y de sistemas operativos.

En 2042, el ya extinto Movimiento Disidente Ultrapatriotas del Centro Democrático, comandado por el compañero Jaime Arizabaleta, secuestró toda la red informática de hospitales y aseguradoras del país. El gobierno del Pacto Histórico, que consolidó con mano firme su poder –desde principios de los 20 casi hasta 2046–, sufrió un ataque frontal y decisivo contra su programa estrella, que era el de la salud.

Perdón, su programa estrella luego del tren rápido y autopista de cinco carriles, en cada sentido, de Buenaventura a Barranquilla, que se convirtió en un ejemplo de ingeniería de punta en el mundo. Hoy es un monumento, porque casi nadie la transita.

¿Y los trancones? A finales de los 20 y en casi la totalidad de los 30, las grandes ciudades del país colapsaron. Hasta cinco alcaldes fueron destituidos por la crisis vehicular que vivieron sus urbes.

En Bogotá, el metro sirvió de bien poco –la segunda línea se quedó como La Sagrada Familia–. A comienzos de los 30, la compra de carros y motos se multiplicó de tal forma que el presidente de ese entonces, Daniel Quintero –¿fue el alcalde de Medellín, no?–, ordenó el cierre de todas las distribuidoras de vehículos y encarceló a sus dueños por delitos contra la sociedad y el medioambiente, hecho validado por la ley 26292832 de 2028 del Código digital PPH.

El fin del Pacto Histórico en el país llegó con el infrenable Movimiento Internacional de Dirigentes de Inteligencia Artificial. Sí, unos robots con infinitas capacidades de recibir información, procesarla y determinar soluciones para todes les colombianes. Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta fueron las primeras ciudades del país en elegir en 2046 robots como alcaldes.

En los últimos 4 años, el progreso en Colombia ha sido monumental. Ya no existe el trabajo presencial. Ya casi no salimos. Hacemos todo desde el metaverso, hasta tener relaciones sexuales. ¿La comida? Ahora son pastillas con los nutrientes necesarios. Gracias a ellos, la edad promedio de muerte es de 100 años. Tantas cosas por contarles. Ah, el reguetón perduró y Shakira sacó su canción número 2.340 sobre Piqué: #YaTeSuPeré.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En Twitter: @DiegoASantos

