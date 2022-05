Bellacos, potros empoderados

La semana pasada estaba viendo las tendencias en Twitter desde mi celular cuando me apareció en la barra de navegación un Space sobre criptoarte. Para los que ya se enredaron con estos dos términos, una pequeña explicación. Los Spaces son un espacio dentro de Twitter donde la gente conversa como si fuera un pódcast, pero en vivo. Entran quienes quieran, y el moderador del espacio puede habilitar hasta a nueve personas para que hablen e interactúen. Quizás debieron haberlo bautizado Tertulias. El criptoarte es el arte llevado a digital y transado en criptomonedas (bitcóin, Ethereum, etc.).

Tras esta breve explicación, retorno a mi historia. Me produjo mucha curiosidad este Space. Desde que un artista estadounidense vendió en marzo de 2021 una obra electrónica por casi 70 millones de dólares, siempre quise empaparme más del tema.



¿Cómo es posible que alguien pague ese montón de dinero por un objeto digital? ¿Para colgarlo en un videojuego, en el metaverso? Pues entré en la tertulia. Clic y 60 personas estaban escuchando a unos expertos.



Así como pudo estar usted de perdido con el comienzo de esta columna, así estaba yo en esa charla. La terminología, las expresiones y la velocidad con la que hablaban los personajes me devolvieron a la época en la que estaba en la clase de física o de filosofía en el colegio: no entendía absolutamente nada. Un cero a la izquierda tenía más valor que yo en esos instantes.



Debo confesarles que a mí el tema de las criptomonedas siempre me ha parecido un timo. Quizás por mi exceso de desconfianza, he pensado que ese mundo es uno que está poblado de estafadores. Pero ahí, en ese Space, sentí que estaban hablando personas serias, conocedoras.



Había un artista mexicano y varios colombianos. No obstante, quien captó mi atención fue una chica por la pasión con la que hablaba sobre el asunto: Camila Fierro Ramírez.



Esta joven –me dije– tiene algo especial. Me animé, pedí permiso para hablar, me lo dieron y lancé mi pregunta: “¿Cómo sé que no son estafadores, dónde se documenta uno sobre el criptoarte?”. Muy amablemente me respondieron varios, pero Camila, que en el mundo artístico es conocida como Soy Fira, me escribió por privado: “Te invito esta noche a mi casa. Te ofrezco arepa”.



¿Está demente? ¿O será que va a traficar con mis órganos? fue lo primero que pensé. De verdad. Nadie invita así como así a una persona a la casa. Bueno, Soy Fira sí, de ahí lo genial. La investigué y leí que era la primera criptoartista colombiana y, según la revista británica 'Elle', una de las cinco mujeres más importantes en el mundo del criptoarte.



No fui esa noche, pero sí al día siguiente. Llegué al apartamento de Camila y allí estaban su padre y su madre. Al entrar a su casa, tres televisores Samsung iban pasando las decenas de obras que Soy Fira ha hecho desde que empezó a trazar su arte, hace apenas dos años. ¡Dos años! Nunca tomó clases de arte. Pinta de pie, oyendo música, y como los ajedrecistas, ve ocho jugadas por delante del resto. ¿Genio? Diría que sí.



Ir a la casa de Soy Fira es entrar a un mundo que pocos conocemos, y la razón por la que ella realiza esas invitaciones es para contarle a la gente qué es el criptoarte, cómo funcionan los NFT y explicar el universo de las criptomonedas. Con chocolate caliente, agua y arepa con salchicha, Soy Fira lo atiende a uno en el comedor las horas que sean necesarias.



Soy Fira es la punta de lanza de un grupo de jóvenes en el país, ‘Bellacos, potros empoderados’, como los señala ella, que están abriendo un camino muy interesante en el país. Quizás ellos nos ayuden a consolidar la idea de que sí podemos ser un hub de tecnología mundial. Con mentes abiertas y disruptoras como la de ARIFYOS, Soy Fira al revés, como firma ella sus cuadros, todo es posible.



