Ahora sí nos llevó el pu**s

El episodio de 11 segundos arranca con una cámara en el baño de una casa. Un hombre diminuto con un maletín se le cruza mientras esta se va acercando al inodoro, que tiene un cuadro encima de un roquero que parece estar gritando o cantando. Ya frente al inodoro, que no está muy limpio, surge del agua una cara que empieza a cantar una canción bien pegadiza. El capítulo termina con la cara abalanzándose sobre la cámara.

En el segundo capítulo, de 15 segundos, una cámara avanza hacia un ascensor. La música es igual a la del capítulo anterior. Frente al ascensor hay dos hombres diminutos bailando. Uno vestido con corbata, y el otro, de alguna suerte de superhéroe. En la pared al lado del ascensor está el cuadro de un hombre con el torso desnudo, como teniendo sexo.

La puerta del ascensor se abre. Se ve el afiche de una mujer boquiabierta, como asustada. La cámara entra al ascensor y se topa con tres urinarios. De estos salen tres caras que comienzan a cantar y al final, a la del centro se le pone cara de calavera. El episodio termina.

Esta serie de pequeños videos animados en YouTube, llamada ‘Skibidi Toilet’, ha resultado el gran fenómeno de internet en este año. Su contenido, que puede llegar a ser algo perturbador, está lleno de referencias de los primeros años de internet, suma 65.000 millones de videovistas, y es principalmente consumido por menores de 10 años.

Lo que nació como meme se transformó en un santiamén en una narrativa cautivante y compleja, llena de mensajes escondidos, de una guerra global entre inodoros con cabezas humanas contra cámaras de seguridad, televisores y parlantes con cuerpos humanos.

¿Y esto por qué es relevante? ¿Por qué amerita una columna? Pues bien, más allá de las cifras que genera cada capítulo –más de 25 millones vistas en un solo día, 2 mil millones de visualizaciones al mes–, ‘Skibidi Toilet’ es el primer ‘stream’ de contenido global que se ha vuelto extremadamente popular entre la generación ‘alpha’ (jóvenes de 10 años o menos), también conocida como la generación de los bebés iPad, niños a quienes su papás educaron con tabletas y los expusieron a contenidos que han moldeado sus mentes para que conecten con contenidos como el de ‘Skibidi’.

En los últimos meses, tanto en Estados Unidos como en Europa, varios analistas, médicos y expertos en contenido han tratado de desglosar el universo de la serie, creada por el animador Alexey Gerasimov, en su canal de YouTube Dafuq!?Boom!

“Me estoy sintiendo como un octogenario”, señalaba un creador de contenido de unos 30 años en un video de YouTube de 10 minutos en los que analiza la serie. “Esto es mucho más grande de lo que en su momento fueron los videos de Minecraft o inclusive Roblox”, agregó.

‘Skibidi Toilet’ marca el inicio de una guerra cultural entre la generación ‘alpha’ y la generación inmediatamente anterior, los Z, que eran quienes dominaban las narrativas de la cultura ‘online’. Les pregunté a mis hijas si la conocían, y me dijeron que sí. Hasta se sabían la canción. No tenía ni idea de su existencia hasta que me topé con un artículo que escribió ‘The Washington Post’ al respecto.

Me senté ver los 68 capítulos y 22 temporadas que lleva la serie.

La entendí porque leí mucho sobre ella, pero lo que me dejó preocupado, más allá de su contenido violento y agresivo, es que niños menores de 10 años estén completamente enganchados. En Instagram circula el video de un niño que no debe tener más de 4 años como poseído mientras ve los videos.

Viéndolo en retrospectiva, los videos de los ‘youtubers’ bobos y ansiosos de la década pasada eran nocivos en comparación con lo que se comienza a ver ahora. Estamos ante una avalancha de contenido realmente difícil de controlar y, lo que es peor, de entender. Solo nos queda santiguarnos, porque nos llevó el p***s.

DIEGO SANTOS

Analista digital

En X: @DiegoASantos

(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO, aquí)