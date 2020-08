El nacimiento de los antiinfluenciadores

Las redes sociales comenzaron a moldear hace 15 años una nueva forma de comunicación para la generación X y los 'millennials'. A punta de 'likes', 'retweets', tendencias y compartidos, estas plataformas se convirtieron en el método de comunicación predilecto de cientos de millones de personas y marcas.

De este universo surgió la figura del influenciador, una especie de celebridad que se consolidó como un actor relevante dentro de una sociedad cada vez más frívola y pandita, despojado de las preocupaciones y los graves problemas sociales. Si bien no es correcto generalizar, el común denominador del influenciador encaja dentro de un perfil narciso de desentendimiento.



Ahora bien, de la misma manera como las redes resquebrajaron el antes robusto ecosistema de comunicación unilateral análoga, comandado por medios televisivos, radiales y escritos, de igual forma llegará otra propuesta que debilite las redes y acabe con el monopolio de los influenciadores.



Esa propuesta avanza ya, y no son los X ni los 'millennials' quienes la están impulsando, sino la generación Z, también conocida como la centúrica o posmilénica. La Gen Z, que abarca a quienes nacieron entre 1996 y 2015 y constituye el 24 % de la población mundial, no vibra en torno a celebridades sino a causas sociales. La activista medioambiental sueca Greta Thunberg es un ejemplo claro de esta

generación posmilénica.



Estos jóvenes participan en redes como TikTok y Snapchat, pero no viven por y para estas plataformas; tampoco los mueve el 'like', sino cambiar el mundo y tratar de corregir el desastre que les estamos dejando.



Para ejercer esa fuerza de cambio no recurren al posicionamiento de tendencias en Twitter; en Facebook no están, ya que a su juicio es una plataforma para los mayores de 40, y a Instagram lo consideran terreno 'millennial'. Usan TikTok y Snapchat para pasar el tiempo, no para emprender cambios o revoluciones.



La Gen Z opera en Carrd, Bio.fm y Linktree, unas plataformas en las que publican contenidos para dar fuerza a movimientos sociales que impacten o influyan en el planeta.



A través de estas páginas, los jóvenes están construyendo lo que el portal technologyreview.com denominó el internet de la protesta. Es en Carrd y Linktree donde miles de jóvenes hilan una conversación profunda que se aleja del fenómeno de los 280 caracteres.



Desde las elecciones en Polonia hasta el tiroteo contra un afroamericano en Wisconsin, algunas páginas de Carrds creadas por jóvenes de no más de 20 años se han encargado de dar contexto a las situaciones y convocar movimientos de protesta.

Ojalá este creciente fenómeno sirva de contrapeso a la frivolidad que abunda hoy en las redes. Puede ser el primer paso para que surja una figura que entienda que vivimos en tiempos en los que se necesita de influenciadores líderes y comprometidos: los antiinfluenciadores.

DIEGO SANTOS

CONSULTOR DIGITAL

diegosantos1978@gmail.com