La ciberguerra en medio de la guerra contra Ucrania

Rusia, tan dada a realizar ataques cibernéticos contra países occidentales, comenzó a probar de su propia medicina en los últimos días. Una ola de ciberataques ha sacudido y, hasta cierto punto, ridiculizado las entrañas de la dictadura de Vladimir Putin. Y es algo que no se va a detener.



El jueves pasado, un grupo de piratas informáticos penetró la página web y los archivos del Instituto de Investigación Espacial de Rusia y filtró información confidencial. En paralelo, un ataque DDos tumbó el dominio de internet .ru, lo que cortó la navegación en todas las páginas cuyos enlaces tienen esa terminación.

En la plataforma Telegram, 200.000 personas, entre ellos muchos desarrolladores ucranianos, forman parte de un grupo denominado ‘El Ejército de IT’. En este espacio se dan directrices para la realización de distintas operaciones coordinadas que generen caos en el mundo digital ruso. Según fuentes oficiales, el grupo fue el causante de bloquear el API de Sberbank, uno de los bancos más importantes de Rusia.



El reconocido grupo de piratas Anonymous señaló la semana pasada que había tumbado la página web de servicio noticioso gubernamental RT. En Bielorrusia, país que ha apoyado a Rusia en la invasión de Ucrania, un grupo de ‘hackers’ penetró en la red de trenes del país, provocando el caos en las rutas con salida o llegada a Minsk, Orsha y Osipovichi.



AgainstTheWest, en tanto, se centró en tumbar las páginas de diversas empresas rusas, así como las de universidades y el Instituto Conjunto para la Investigación Nuclear. Anon Leaks, un grupo derivado de Anonymous, se conectó con el yate de Putin y logró cambiar la data de rastreo de este. ¿Qué tanto daño puede ocasionarle a Rusia esta andanada de ataques? Incierto saberlo, pero menos de lo que pensamos.



No obstante toda la algarabía y celebración que puedan ocasionar estos ciberataques, la revista ‘Wired’ publicó hace unos días un artículo advirtiendo sobre el peligro de estos. “El activismo de hackeo podría derivar en un escalamiento de la guerra o entorpecer y poner en peligro operaciones de inteligencia”, señaló la publicación.



Y es que estos ataques realmente no inclinan la balanza hacia un fin del conflicto, ni siquiera tienen el poder de intimidar a Putin. Aquí estamos ante un enfrentamiento de armamento pesado, con víctimas civiles y la destrucción de todo tipo de infraestructura. La tumbada de páginas o el hackeo de la página de una universidad estatal realmente lo que causa es ruido y hasta un júbilo engañoso. “Todos estos ataques cibernéticos, que no se pueden comprobar en realidad, son amplificados por las redes sociales, pero ¿cuál es su efecto real?”, se pregunta ‘Wired’. Hecha la pregunta así, poco o ninguno. Por otra parte, ciertos ataques pueden tener consecuencias muy graves a largo plazo. Otorgarles un poder excesivo a los ‘hackers’ puede ser un arma de doble filo, pues estos han demostrado que suelen venderse al mejor postor, y sus intenciones no siempre son altruistas. Los mejores amigos hoy pueden convertirse en los peores enemigos mañana. Sobre todo personajes tan peculiares como ellos.



No obstante, más allá de los ataques cibernéticos, hay otras cosas que han pasado en digital. Por ejemplo, a través de donaciones en criptomonedas, la nación invadida ha canalizado millones de dólares en ayuda. Las redes sociales, para cientos de miles de ucranianos, les han servido para presionar a Occidente a no quedarse de brazos cruzados, como parecía que iba a hacer.



Todo lo que está sucediendo en digital durante la guerra en Ucrania debe servir para que Colombia estudie todo lo relacionado con la ciberseguridad y la ciberguerra. Nunca está de más estar preparado, aunque después no lo necesitemos. Reza el dicho: mejor prevenir que curar.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



