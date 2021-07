Cada vez migran más personas a TikTok. Y hacen bien

Luis Carlos vende apartamentos principalmente en Bogotá, Sopó e Ibagué, según se deduce de su cuenta de Instagram @luxuryhomessas, en la que desde noviembre de 2019 ha publicado 146 contenidos con casas y apartamentos muy atractivos.



Tiene un estilo muy interesante y diferencial de mostrar las propiedades. Entra y, en menos de un minuto, da un ‘tour’ que debe dejar a más de uno antojado.

Sus cifras, a primera vista, no son malas. Cuenta con 2.742 seguidores y tiene un promedio de 200 videovistas por cada video que cuelga en esa red social. De ahí podrían salir, mal que bien, varias llamadas para concretar una cita. Pero, a juzgar por los comentarios, la gente muestra poco interés, a no ser que le escriban por mensaje privado. En la sección de comentarios apenas aparece el comentario de una señorita pidiendo ver un apartamento. Como Luis Carlos, hay miles de personas que han llevado su negocio a Instagram, pero son más bien pocos los que de verdad han hecho de su cuenta de emprendimiento un lugar exitoso, concurrido y que tenga los resultados esperados. La chocolatería y floristería Negrón, de los jóvenes y talentosos empresarios Laura Negrón y Edward Pérez, es una de las pocas que pueden presumir de haberle sacado todo el jugo a Instagram.



Los números de Luis Carlos palidecen comparados con los de Negrón, que suma 176.000 seguidores, decenas de comentarios y centenares de ‘likes’ en cada publicación. Tal y como lo señalan Laura y Edward, Instagram es central en su estrategia de mercadeo, y señalan que les ha funcionado muy bien. A Luis Carlos, no tanto. Pero demos un par de clics y nos vamos a TikTok.



En la cada vez más poderosa y robusta plataforma china, Luis Carlos no es @luxuryhomessas, sino @luiscarlosninolin, “¡el mejor bróker de Bogotá!”, como se autodefine en su perfil. No hay forma de comprobar esa aseveración, pero, a juzgar por los guarismos, sí puede ser el más entretenido.



@luiscarlosninolin cuenta con 79.500 seguidores en TikTok. Abrió su cuenta a finales de 2019 y la usaba para publicar cosas personales. A mediados de 2020 empezó a subir videos esporádicos de apartamentos, con un promedio de 1.500 videovistas. A finales de ese año orientó su cuenta a solo trabajo. Y se disparó.



Su antepenúltima publicación, que muestra un apartamento en Rosales, un barrio de Bogotá, suma 1,6 millones de videovistas. Sí, leyeron bien, no es un error. 1,6 millones de videovistas. Luego tiene algunos videos con 125.000, otros con 70.000 y, en general, ninguno baja de las 20.000 vistas.



En cada publicación le preguntan decenas de personas sobre los apartamentos, y tiene una sección de preguntas y respuestas llena de interacciones. Traté de contactarlo para que me contara sobre los resultados que ha tenido y por qué decidió migrar de Instagram a TikTok, pero creo que le generó desconfianza mi cara de malhechor y me ignoró.



El fenómeno de @luiscarlosninolin no es aislado. El número de personas que están aterrizando en TikTok es descomunal. Ya cuenta con más de 1.000 millones de usuarios y puede que llegue a los 2.000 millones en un tiempo récord.



Marcas colombianas como Rappi están empezando a invertir bastante pauta en la plataforma, que, al contrario de lo que piensan muchos, tiene un contenido muy interesante. Pareciera que es la bobada de siempre, pero no es así. Políticos, empresarios, empresas, influenciadores interesantes y generadores talentosos de contenido se centraron en TikTok.



Al principio, la plataforma puede abrumarlos. Son muchos botones, compleja a veces de navegar, pero, como todo en redes, es cuestión de cacharrearle. Una vez hayan pasado esa etapa, bienvenidos a un mundo que encontrarán fascinante, para entretenerse, aprender y vender. Es cuestión de estudiar a personas como Luis Carlos.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com