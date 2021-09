Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Así arranca todas las semanas Amigos TIC, un pódcast de Caracol Radio que me atrevería a señalar como uno de los más interesantes, por no decir que el mejor en Colombia, sobre temas relacionados con tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital.



Víctor Solano, Emilia Restrepo, Mauricio Jaramillo, Hole Restrepo y Santiago Pinzón conforman hoy un equipo que aborda en espacios de unos 40 minutos, aproximadamente, conversaciones a las que deberíamos prestarles muchísima atención, porque dan la puntada en el mundo en que vivimos y hacia dónde nos dirigimos como sociedad.

Sin necesidad de ser pretenciosos, con un lenguaje aterrizado y como si de una tertulia de colegas se tratara, Amigos TIC publicó en días pasados su episodio número 100. Cuando el fenómeno del pódcast aún no había entrado con fuerza a Colombia, José Carlos García, hoy editor multimedia de EL TIEMPO, creó junto con Solano, Jaramillo, Pinzón y Hole Restrepo, este programa por el que han desfilado algunas de las personas que más saben de tecnología en nuestro país.



La semana pasada, Camila Escobar, presidenta de Procafecol, explicó con gran detalle el proceso de transformación de Juan Valdez en los últimos tres años. De una transformación cultural que favoreciera a las más de 500.000 familias que viven del café, evolucionaron a una transformación digital admirable en medio de uno de los momentos más difíciles que haya vivido la humanidad en los últimos 100 años.



En otro capítulo, el emprendedor Andrés Galindo profundizó en algo que no nos hemos tomado con suficiente seriedad aún: la ciberseguridad. Galindo dio cuenta de un panorama aterrador en Colombia en este frente y delineó, punto por punto, los pasos que deben seguir las empresas para proteger sus sistemas, datos y a los clientes.



Traigo a colación Amigos TIC porque es un ejemplo admirable de anticipación y reinvención. Anticipación porque entraron en una época en la que muy pocas personas entendían el potencial del pódcast. Y de reinvención porque aunque todos tienen unas carreras exitosas, se posicionaron como los grandes expertos en tecnología dentro de un universo complejo que está lleno de insufribles divas. Sin ínfulas, Amigos TIC es un paso obligatorio para conversar de tecnología. Y aprender de ella, por supuesto.



Desconozco las cifras de audiencia del pódcast de Caracol Radio, pero ciertamente debería ser una referencia para quienes quieran seguir su estela. Me preguntaban que cuál es la diferencia entre radio y pódcast. ¿No son acaso lo mismo? De ninguna manera. Ese es un error que están cometiendo muchas emisoras, tratar de poblar las plataformas de pódcast con sus programas de radio. El pódcast cuenta con una audiencia distinta; maneja tiempos diferentes y el lenguaje, la entonación, son otra cosa.



No necesariamente el que hace radio tiene el éxito asegurado en un pódcast. De hecho, muchos de los grandes ‘podcasteros’ hoy en día no han hecho radio antes. Eso no quiere decir que los periodistas radiales no tengan todas las condiciones para brillar, pero replicar lo que hacen en radio no es la ruta.



Entonces, ¿cuál es el camino? Evitar mirarse al ombligo y explorar quiénes lo están haciendo bien y quiénes no pegan. Amigos TIC es un buen punto para arrancar, pero no el único. Hacer contenido nunca ha estado al alcance de tantos. En hacerlo bien está el reto.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO aquí).