Adiós, 2021. Bienvenido, 2022 y con él, la web3

La última columna de este año que se apaga la iba a destinar para contarles mis propósitos de 2022, pero luego pensé que ese es el típico ejercicio narcisista del columnista egocéntrico que jura que sus propósitos son del interés de sus lectores y que estos llevan aguardando meses para conocer tan valioso aporte.



Y la verdad es que no, ya que no solo los propósitos son un canto a la bandera que casi nadie los cumple, sino que los lectores, aun en estas épocas de asueto y desconexión, siguen mereciendo que el columnista, por malo que sea, se esfuerce en presentarles un tema que los enriquezca, ponga a pensar y confronte. Los propósitos dejémoslos para nosotros y el papelito en el que los escribimos.

Se acaba 2021, un año en el que se remecieron las placas tectónicas del internet. Las redes sociales vivieron su año más convulso, sobre todo Facebook. El mundo de las criptomonedas finalmente entró en la narrativa cotidiana y los NFT (activos digitales no fungibles) comenzaron a sonar con fuerza.



No obstante, 2021 será recordado por ser la antesala del verdadero nacimiento del Metaverso, una incómoda realidad todavía ignorada por muchos, pero que será el universo en el que nos moveremos muy pronto, sobre todo nuestros hijos.



En definitiva, para quienes estudiamos y vivimos de analizar e implementar en nuestras vidas las tendencias digitales que van surgiendo cada año, 2021 presentó una hoja de ruta bien interesante de lo que se avecina y, sin tener una bola de cristal que lo cerciore, 2022 será el momento en el que comenzaremos a hablar en forma de la web3.



¿Y qué es la web3? Es la evolución de la web 2.0, que no sé por qué razón decidieron quitarle el espacio, el punto y el cero. Pues bien, la web3 es justamente la evolución del internet que conocemos y su principal característica es que será un internet descentralizado que se sustentará en la tecnología ‘blockchain’ (para quienes no sepan, ‘blockchain’ es un libro mayor compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y de seguimiento de activos en una red de negocios).



La web 1.0 giraba en torno a los hipervínculos; la web 2.0 se configuró alrededor de las redes y la web3 (si no quieren ser tan puristas web 3.0 también es válido) se basará en los activos digitales que serán intercambiados/comercializados a través del ‘blockchain’.



Todo esto pude sonar enredado al principio, pero es algo de lo que no nos podemos abstraer. Leer sobre la web3 no es un capricho, sino necesario para su cotidianeidad, para las oportunidades que se abren y el ecosistema que va a dominar internet en los próximos años, hasta que llegue la web4.



El hasta hace poco presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, renunció precisamente para dedicarse a desarrollar negocios nuevos en la web3. Como es aún un territorio relativamente virgen que apenas está siendo colonizado, las grandes mentes digitales ya están mirando qué hacer ahí.



En la web3 mandarán las criptomonedas, las transacciones serán transparentes, con bajos costos y una muy fácil trazabilidad. El concepto de esta es de una total descentralización, lo que representará un gran reto para las superintendencias financieras de muchos países. Se están escribiendo reglas nuevas y, como siempre, las legislaciones actuales se verán obsoletas frente a los desafíos nuevos que van llegando.



Los pioneros de la web3 indican que será una web más democrática, más abierta y descentralizada, pero esas promesas ya las vimos con anterioridad, por ejemplo, con las redes, y el desastre social que han causado nunca lo predijimos. Ojalá hayamos aprendido esa lección y tengamos un marco sólido como sociedad para combatir con éxito las amenazas que seguramente traerá la web3. Por eso lo importante de estudiarla desde ya.



DIEGO SANTOS

Analista digital

diegosantos1978@gmail.com



(Lea todas las columnas de Diego Santos en EL TIEMPO aquí).