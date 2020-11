18 minutos bien invertidos

Sábado frío, lluvioso y nublado en Bogotá. Es el clima que les privaba a nuestros abuelos, pero los descendientes no hemos podido acostumbrarnos a tanta oscuridad. Dan pocas ganas de salir bajo estas condiciones, pero en este mundo de infinitas alternativas, planes es lo que hay para no aburrirse en la casa.

Sobre mi mesa de noche está el maravilloso libro de Melba Escobar Cuando éramos felices pero no lo sabíamos. En la de mi señora, su libro Historias de amor en campos de guerra y el primer tomo de la autobiografía de Barack Obama. En Netflix, The Crown nos hace ojitos para tenernos enchufados todo el fin de semana, y en la cocina nos aguardan 70 canastos de @lapopetienda, nuestra tienda de Instagram, para empacar, aunque eso no es lo mío. Prefiero entregarlos. Tengo un don innato para la entrega.



Pero no, este sábado nada de eso me llamó la atención. Estaba rebelde.

Así que me puse a navegar en YouTube y comencé a buscar charlas en TedTalk. Para quienes no lo sepan, las charlas Ted son una serie de conferencias de no más de 20 minutos que abordan todos los temas que ustedes se puedan imaginar.



“¿Los colegios matan la creatividad?”, “Su lenguaje corporal determina quién es usted”, “El poder de la vulnerabilidad”, “10 cosas que no sabían sobre un orgasmo” y “Cómo hablar para que la gente escuche” son algunas de las decenas de miles de charlas que se encuentran en Ted.



Hay una, sin embargo, que me llamó la atención. La de Frederik Imbo, un actor belga al que le fue tan bien en la actuación que lleva 15 años dictando cursos de asesoría personal. “Cómo no tomar las cosas de manera personal”. En otras palabras, cómo dejar nuestras inseguridades de lado y pensar que somos el centro del mundo, dos características que afectan nuestra salud y relaciones con los demás.



“Bienvenidos, bienvenidos a este partido que tomará exactamente 18 minutos. Y todos ustedes forman parte del mismo equipo. Quiero juego limpio, respeto y optimismo. Hace un año decidí convertirme en árbitro”. Así empieza Imbo su poderosísima e inspiradora cátedra que lo deja a uno cuestionándose muchos aspectos de la vida. Más allá del profundo mensaje que deja Imbo, y que para ser franco nos serviría tanto a los colombianos en estos momentos de polarización extrema y poca construcción de país, la charla es una muestra de las cosas tan maravillosas que ofrece internet.



Ted no es algo conocido por unos pocos. Cuenta con casi 20 millones de seguidores en YouTube. Las conferencias se han hecho en todo el mundo y en múltiples idiomas. Ted es contenido que nutre, que educa y que cuestiona, que es lo que justamente necesitamos en medio de las noticias falsas y las decenas de miles de desadaptados que quieren oscurecer la grandeza de la red.



Así como Ted hay muchos otros espacios disponibles para el aprendizaje. Medium, por ejemplo, una comunidad de blogs donde se fusionan mentes de todo el mundo para compartir sus opiniones sobre asuntos varios. Están también The Veritas Forum, Ignite, Idea City, Big Think, entre muchos otros espacios. Estos no son tan conocidos, pero no por ello menos buenos que Ted.



Los medios de comunicación, altavoces como ningún otro, deberían forjar alianzas para difundir estos contenidos, para ponerlos al alcance de la mano de sus usuarios. Son más los aspectos positivos que los negativos los que hay en Internet, pero los negativos hacen tanto ruido y generan tanto impacto que opacan lo demás.



El sábado, 18 minutos (https://bit.ly/TedTalkImbo) me sirvieron para reencontrarme con internet. “La gente puede atacarlo, criticarlo o ignorarlo. Puede pasar por encima de usted, humillarlo. Pero recuerde: no importa lo que diga o haga, usted siempre mantendrá su valor. Gracias”, concluye el belga en lo que es un gran aprendizaje para la construcción de una mejor sociedad.



DIEGO SANTOS

CONSULTOR DIGITAL

diegosantos1978@gmail.com