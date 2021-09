El Gobierno ha impedido que destruya la sociedad

El presidente Iván Duque fue elegido en 2018 con un claro mandato para trabajar por el mejoramiento de la seguridad de todos los colombianos y enfrentar de manera decidida los desafíos del país en materia de defensa.



Desde el primer día de su gobierno, el Presidente de la República, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública pusieron en marcha acciones que han permitido enfrentar con éxito amenazas como el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional y los grupos armados organizados (GAO).

La lucha contra el narcotráfico –la más grande amenaza que los colombianos tienen hoy– ha sido la prioridad del Gobierno y se ha encarado de manera decidida, con el apoyo de nuestros socios internacionales.



El anterior gobierno había tolerado el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, que pasaron de 96.085 hectáreas en 2015 a 171.495 en 2017. Fue el peor error. Este gobierno logró en sus primeros cuatro meses de mandato revertir la tendencia de crecimiento de los cultivos de coca. Y luego, en 2019 erradicamos 101.273 hectáreas, y en 2020 erradicamos 130.171. Es un récord histórico. Hemos logrado las mayores incautaciones de cocaína: 1.527 toneladas, por valor estimado de US$ 50.384 millones.



Neutralizamos a 164 cabecillas de los grupos armados organizados (GAO) y de los grupos de delincuencia organizada (GDO). Y 19.072 miembros de las organizaciones GAO y GDO. Impedimos que casi 20.000 personas estén hoy delinquiendo.



La campaña Artemisa, que protege el medioambiente, con nuestra Fuerza Pública, ha recuperado 20.000 hectáreas que estaban en poder de los criminales. Hemos trabajado de manera intensa en seguridad ciudadana. En 2020 se registró la tasa de homicidios más baja en 45 años: 24,5 casos por cien mil habitantes.



En 2019 se registró la tasa de secuestro más baja desde que se tienen registros: 0,24. Para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana ha sido fundamental el esfuerzo en el aumento del pie de fuerza de la Policía Nacional, que venía disminuyendo y se fortaleció con 21.000 nuevos cupos.



Con el narcotráfico, el gobierno del presidente Duque llegó a apagar un incendio que devastaba el país. Logramos reducir el fuego, pero el daño ya estaba hecho. El negocio criminal de las drogas sigue siendo la principal amenaza contra los colombianos. La afectación causada a los cimientos de la sociedad ha sido de tal magnitud que tomará muchos años de trabajo, el esfuerzo de grandes líderes y el apoyo de millones de colombianos para recuperarse.



Qué cinismo que quienes son corresponsables de abrirle las puertas del país al fortalecimiento del narcotráfico, permitiendo el crecimiento jamás visto en hectáreas cultivadas de coca y creando una verdadera matriz del crimen, sean los mismos que hoy reclaman a este gobierno más seguridad. Seguridad que ayudaron a destruir. ¿Qué sería de Colombia si este gobierno no hubiera enfrentado el narcotráfico como lo ha hecho, por entender que es el gran generador de crimen? El que más vidas y destrucción nos ha costado. ¿Dónde estaríamos?



Haber bajado la ofensiva contra la principal fuente del crimen por tantos años significó para Colombia un gran retroceso de décadas en la lucha contra el monstruo que más vidas le ha costado al país en su historia reciente.



El gobierno del presidente Duque no les va a ceder espacio a los criminales. Nuestro Ejército y nuestra Policía, que son las grandes fortalezas de la patria, los están combatiendo con toda contundencia. Se los están entregando a los jueces. Los colombianos todos tienen que saber que les vamos a ganar la lucha a los criminales. Los colombianos se tienen que volver a sentir libres. Estamos en defensa y sin tregua en la protección de todos los colombianos.



DIEGO MOLANO

Ministro de Defensa Nacional



