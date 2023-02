¡El 15, a la calle para salvar el metro!

Magno caos el que ha causado el insensato actuar del presidente Petro frente a la construcción del metro para los capitalinos. Al peor estilo autoritario, ahora pretende atrasar la entrega de la primera línea al menos 10 años, subirle el costo por lo menos en un 40 % y condenar a los ciudadanos a vivir una gran parte de su vida entre infinitos trancones o el hacinamiento del transporte público para desplazarse entre sus hogares y sus trabajos o lugares de estudio.

La mayor irresponsabilidad de los dirigentes y de los políticos es ideologizar las obras ya sea por ego, capricho o por omisión al no planear y construir las obras que esta ciudad necesita y se merece como hogar de más de ocho millones de habitantes. ¿Cómo es posible que aún no tengamos un metro en pleno siglo XXI?

El metro está proyectado como una solución integral a la movilidad, pues con la misma plata que se asignaría al metro subterráneo de Petro se va a financiar el metro elevado, la terminación del TransMilenio por la av. 68 y las extensiones de la av. Ciudad de Cali y de la Caracas a Yomasa. Además de una ciclorruta que pasará por debajo de la línea del metro. Estas obras permitirán que los bogotanos tengan una estación de metro o TransMilenio a máximo un kilómetro de su casa; casi 3 millones de ciudadanos se beneficiarán.

No se puede macartizar un metro elevado, cuando hay tramos elevados de metro en Nueva York, Chicago, Panamá y en Dubái. Lo que es insostenible es que la principal política de movilidad de Bogotá sea una medida mediocre de pico y placa por 20 años. Se necesita una solución multimodal con metros, TransMilenio, cables, ciclorrutas, entradas y salidas de la ciudad. Debemos tener el mejor sistema de transporte, es una cuestión de dignidad y bienestar para todos.

Tal y como está concebido y se está construyendo, el tren elevado impulsará la reactivación económica generando más de 17.000 empleos. En pleno año de desaceleración económica y desempleo, esta obra moverá la economía de las cadenas productivas de pequeñas y medianas empresas y el ingreso de las familias más necesitadas.

Cuando por fin se ve una luz final del túnel y había esperanza de que Bogotá tuviera su metro, que de hecho ya está contratado, los lotes están comprados y su construcción avanza en un 18 %, al presidente Petro se le ocurre atravesarse para que la obra la vean los capitalinos solo hasta después de 2035.

Pero no es solo que quienes habitamos Bogotá no tendríamos un metro en esta década, sino que cambiar las condiciones de construcción del metro, a estas alturas, podría costarle a la ciudad más de $ 17 billones, la totalidad del recaudo estimado de la reforma tributaria del año pasado. Sin sumarle a esto el costo que la ciudad tendrá que pagar por sanciones contractuales y jurídicas como consecuencia del incumplimiento de un contrato que ya se encuentra en ejecución. Y lo más deplorable, el costo que pagarán los ciudadanos, pues según este gobierno si no se aprueba el capricho se bloquearían obras esenciales como la segunda línea del metro, el Regiotram del Norte y los tres cables en San Cristóbal y Ciudad Bolívar.

Todas las entidades de control, como Contraloría y Procuraduría, deben estar atentas y actuantes frente a esta aberración fiscal y jurídica, como también por la usurpación de funciones a la Administración Distrital. Así mismo, los ciudadanos atentos a interponer las demandas necesarias ante tamaña irresponsabilidad.

Lo responsable con Bogotá es enfocarse en acelerar la terminación de esta primera línea de metro elevado y sacar la licitación de la segunda línea, que es subterránea y beneficiará a los vecinos de Engativá y Suba. Obra que se dejó financiada por el presidente Duque. De esta forma terminaríamos tranquilos y con mejor servicio, incluyendo el capricho del presidente Petro de que Bogotá tenga metro subterráneo.

Hoy, el Presidente plantea irse a una nueva excursión por China; pareciera que desconociera en absoluto la administración pública, un viaje a hablar con sus amigos chinos no resolverá el tema jurídico, que impide un cambio en las condiciones de construcción del metro a estas alturas.

Para vivir sabroso, los bogotanos necesitamos un metro real cuanto antes y no uno imaginario para finales de la próxima década. Cada habitante de Bogotá debe entender que el metro no es de Petro, es de la ciudad y para los ciudadanos. Bogotá no va a aceptar el ‘Petrochantaje’ y por eso, este 15 de febrero, ¡vamos todos a las calles a exigirle al Gobierno Nacional que pare el sabotaje a esta obra!

DIEGO MOLANO APONTE

* Exministro de Defensa