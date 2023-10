Bogotá, ¡es ahora!

La capital de la República vive tiempos de caos, miedo e incertidumbre comparable con la situación de las principales ciudades colombianas en los años 80 y mediados de los 90. Tanto es así, que en lo corrido de 2023, se han presentado 750 homicidios en la ciudad, es decir, tres personas son asesinadas a diario.

Recientemente, un ciudadano en la calle me dijo que para qué quería ser alcalde, si esta ciudad, según él, no tiene arreglo. La respuesta es sencilla: Colombia vive tiempos oscuros, pero como bogotano y candidato a la Alcaldía, llevo muchos kilómetros recorridos de nuestros barrios para traer esperanza y un modelo diferente de ciudad. Hoy Bogotá vive con miedo y esta es la primera elección en la que no se va a votar por el que más tape huecos, el que construya más o menos kilómetros de TransMilenio o el que tale menos árboles.

Esta elección es más grande: nos estamos jugando la prosperidad o el desastre; la paz o la violencia y la democracia o la debacle.

Estimado lector de esta columna, mi propuesta es RECONSTRUYAMOS BOGOTÁ . Sí, está escrito en mayúsculas como un grito digital con el que quiero dejar claro que la ciudad necesita cambiar de paradigma y en ese escenario no cabe ni el continuismo, ni las alianzas politiqueras de los otros candidatos que ya se vienen anunciando en medios de comunicación desde hace meses.

A los bogotanos les propongo un modelo de ciudad segura en el que privilegiemos las respuestas efectivas en tres temas: seguridad, movilidad y calidad de vida.

Seguridad: la Megacárcel para acabar con la impunidad y los criminales en la calle; el Escuadrón contra el Crimen Organizado para acabar con las más de 200 bandas que azotan a la ciudad y al transporte público; CAI móviles en las estaciones de TransMilenio y portales.

Movilidad: el Sistema Público Multimodal que utilice al Metro como principal arteria, alimentado por Transmilenio y el SITP y, el tránsito de la ciudad regulado por tecnologías GPS.

Calidad de vida: cobertura 100 % en atención a la primera infancia; la primera Universidad Distrital Digital para garantizar el acceso a la educación superior; Trabajo por Bogotá, con el que focalizaremos subsidios y recursos para crear más puestos de trabajo entre grupos focalizados y promoción los emprendimientos.

En mi gobierno distrital se premiará el mérito, se defenderán los derechos y los deberes y, se promocionará al micro, pequeño y gran empresario, quienes son los motores de desarrollo de esta ciudad, la cual es el principal eje de progreso de Colombia.

Bogotá, ¡es ahora!, tenemos la primera oportunidad en años de pasar la página y a pesar de que en Colombia las cosas vayan mal por culpa del desgobierno ilegítimo que está en la Casa de Nariño, en Bogotá habrá un alcalde que protegerá a los trabajadores, a las mujeres, a los niños y niñas, a las empresas, a la propiedad privada, a las familias, a las madres cabeza de familia, a los emprendedores, a los estudiantes y a todos aquellos ciudadanos que hacen las cosas bien.

Por eso, mientras Petro anunció que le va a pagar a los asesinos y terroristas por no matar, en Bogotá le pagaremos a 500 mil familias para que sus jóvenes puedan estudiar, trabajar y emprender.

Esto quiere decir más gerencia, menos odio de clases y menos carreta. Bogotá bajo mi alcaldía será el muro de contención para el desastre que están provocando el Presidente y sus títeres en el poder. Que no nos confundan, el voto útil es reconstruir a Bogotá.

DIEGO MOLANO

Exministro de Defensa - Candidato a la Alcaldía por Reconstruyamos Bogotá.