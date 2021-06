Reconciliar a Cali

La magnitud del desgarramiento y la fractura del tejido social que en otros tiempos mantuvo unida a Cali tiene hoy un imperativo: reconciliar la ciudad. Es una tarea tan necesaria como urgente, que en ausencia de liderazgos únicos demanda una construcción colectiva. Y para ello se requerirá la participación de todos los caleños, pero también del concurso y compromiso de la nación.

Difícilmente algún sector o individuo puede decir que esta circunstancia, difícil y dolorosa, no lo haya afectado de una u otra manera. Se requiere de perspectiva y tomará tiempo llegar a comprender en su enorme complejidad el estallido social que devino luego del paro nacional y que tuvo en la ciudad de Cali una de sus expresiones más intensas.



Es un lugar común decir que toda crisis entraña al mismo tiempo grandes oportunidades. Y lo único que no puede suceder es que miremos hacia otro lado, creyendo que ‘aquí no ha pasado nada’, hasta que un nuevo estallido, más temprano que tarde, nos vuelva a sorprender. Un titular reciente de The Wall Street Journal anota que “la violencia y anarquía en Cali llevarán a la ciudad a la miseria”. Pero hay mucho más que destrucción y caos. Hay también, y por sobre todo, profundas desigualdades que deben ser superadas.



Cierto es que bastante antes de la presente crisis, la capital del Valle ya no era exactamente la Sucursal del Cielo; pero el curso de los hechos hizo propicio que, como en una tormenta perfecta, se dieran casi a un mismo tiempo la masiva y alegre protesta pacífica junto con actos de violencia, vandalismo y abierto terrorismo, que han terminado sumiendo la ciudad en una crisis sin antecedentes.



No hay que ser ingenuos ignorando los intereses de grupos armados ilegales de distinto orden que (hay que insistir), en medio de movilizaciones pacíficas, les apostaron al caos y la destrucción. Pero sería enormemente injusto y una distorsión de la realidad ignorar el profundo enojo, malestar y desesperanza que hicieron que muchos ciudadanos, especialmente jóvenes, se volcaran a las calles para protestar y exigir soluciones.



Para el caso de Cali, sobra a estas alturas volver sobre tantas cifras e indicadores que dan cuenta de una profunda e histórica brecha y segmentación socioespacial que ha arrojado a amplios sectores a condiciones de exclusión y vulnerabilidad extrema, casi siempre en contextos de aguda conflictividad y violencia urbana. Esta dolorosa realidad debe ser transformada, producto de un empeño colectivo (público y privado) bajo el signo de la inclusión social. Y en esta dirección van bien importantes empeños como los de Compromiso Valle, mediante el cual buena parte del sector empresarial del Valle le apuesta a crear oportunidades y apoyo para sectores en gran necesidad.



No obstante, hay otra tarea en paralelo que requiere ser gestionada y esta es la de poder acordar los términos en los que todos los ciudadanos, a pesar de las diferencias o justamente valorando nuestra diversidad, quepamos en esta misma ciudad, comprometiéndonos alrededor de una visión común y un destino compartido.



Por difícil que sea, sin menoscabo del ejercicio de la autoridad legítima del Estado y debidamente ejercida, el diálogo y las concertaciones siguen siendo la mejor opción para tramitar la presente conflictividad social.



Luego de este prolongado y traumático periodo de tensiones sociales y violencia, el desafío será reconstruir los vínculos de confianza y solidaridad que constituyen la base para cualquier experiencia en comunidad.



Pero para eso se requiere de un acuerdo por Cali. No será fácil y tomará tiempo, pero ¡no hay mejor opción!



Diego Arias