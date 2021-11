Volver a la casa de los abuelos. Al olor a libros y torta de vainilla. Volver al barrio de amplios andenes donde jugaba mi madre con sus hermanos y luego yo con los míos. Andar en bicicleta y buscar en el parque del frente el árbol que recordaba mucho más grande y en el que, si mirábamos bien, podíamos encontrar siempre un nido.



Recordar los diciembres y sentir el olor de la pólvora y del petróleo con los que mi abuelo enciende la llama del globo, seguir su luz hasta que se vuelva diminuta y se pierda en la noche oscura. Mis primos grandes prenden voladores y velas romanas que botan chispas de colores, pero a mí solo me dejan prender luces de Bengala. Mi abuela anuncia que va a calentar el pernil de cerdo que ha preparado para la familia porque es Navidad y hay regalos y villancicos, y nos quedamos despiertos hasta muy tarde.



Regresar al día de elecciones: todos nos vestimos de rojo y mis abuelos pegan carteles de propaganda política en las ventanas de la casa, y yo sin entender por qué en la calle unos visten de rojo y otros de azul y los carros pitan y botan harina y mi abuelo dice que es la fiesta de la democracia, "porque no siempre fue así", explica, y recuerda la bomba que pusieron en la puerta de su casa un 20 de julio durante el gobierno militar, y cómo cerraron el periódico y la labor de informar parecía ser un acto heroico.



Acompañar a mi abuela a la parroquia de Santa Ana, la de la calle 33. Vamos caminando y a mi abuela le suena la bolsa de monedas que lleva entre la cartera para entregar en la iglesia, y unas señoras que a mí me parecen muy viejas se acercan y la saludan y quedan de ir al otro día al ancianato a visitar a una amiga que ya no puede moverse y está en una silla de ruedas como un vegetal. Oigo eso que dicen y me impresiona mucho que alguien se parezca a un vegetal.



Volver a ese barrio silencioso, a una ciudad callada donde los pájaros murmuran y la gente se saluda y se conoce y se ayuda; donde los niños juegan solos en el parque y los policías dan confianza y las palomas se posan en los aleros de las ventanas adornando las fachadas.



Regresar al barrio Teusaquillo, a la Bogotá que ahora es una gran metrópolis y no le cabe un carro más, un bus más, un transeúnte más. Y, a pesar de eso, pasar por la vieja casa de la calle 34 y ver el mismo portón verde de madera, los mismos ladrillos, y el parque lleno de árboles, aunque ya no se vean los nidos.

DIANA PARDO

@Diana_pardo

